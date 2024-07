Nowa funkcja w TikToku zastąpi Wam kolejną aplikację

Smartfony każdego z nas pełne są aplikacji pełniących jedną, konkretną funkcję, której używamy raz na kilka miesięcy. Do TikToka trafi wkrótce nowa funkcja, która może sprawić, że programy z pewnej kategorii staną się dla niektórych zbyteczne.

TikTok chce być jak Shazam

Nowa opcja opracowana przez specjalistów ByteDance nazywa się Sound Search i, jak można się domyślić, pozwala znaleźć interesujący nas utwór. Ci z Was, którzy nie korzystają ze smartfonów od wczoraj wiedzą, że chętni na wyszukanie, co to za utwór słyszymy na ulicy, używają zazwyczaj jednej z trzech aplikacji – YouTube Music, Shazam lub Soundhound. TikTok chce jednak połączyć zalety każdej z nich i dodać coś od siebie.

Przykładowo – Shazam działa skutecznie tylko wtedy, kiedy nasłuchuje właściwej piosenki. Rozwiązanie dostępne za pośrednictwem TikToka, oprócz odsłuchu oryginalnej melodii, powinno wykryć także utwory, które są śpiewane lub nucone do mikrofonu.

Używając Sound Search użytkownik jest w stanie nie tylko namierzyć piosenkę, która nie daje mu spokoju. TikTok może wskazać materiały wideo, które używają danego utworu. Obecnie narzędzie jest w fazie testów i część użytkowników zgłasza, że w przypadku piosenek nie grzeszących popularnością na platformie wyniki wyszukiwania nie do końca pokrywają się z tym, czego oczekuje użytkownik.

Kiedy skorzystamy z Sound Search?

Jeżeli już odblokowaliście smartfon, aby usunąć z niego Shazam i zacząć korzystać wyłącznie z nowej funkcji na TikToku, musicie niestety trochę poczekać. Jak wspomniałem, narzędzie jest w fazie testów i obecnie nie wszyscy użytkownicy mają dostęp do Sound Search. Platforma nie precyzuje, jak długo potrwa dopracowywanie rozwiązania.

To nie jedyna nowość, jaką ByteDance zaprezentował dla swojej aplikacji w ostatnich miesiącach. W maju 2024 roku informowaliśmy o rozwijaniu przez firmę AI Smart Search w TikToku, czyli wyszukiwarki opartej na ChatGPT, której głównym zadaniem jest dostarczanie konkretnych odpowiedzi na pytania. Myli się zatem ten, kto myśli, że platforma z krótkimi materiałami wideo jedzie na fali popularności i polega wyłącznie na odcinaniu kuponów.