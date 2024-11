Teraz Yanosikiem zapłacisz za autostrady

Yanosik wprowadził nową funkcję „Autostrady”, która pozwala kierowcom na automatyczne opłacanie przejazdów na płatnych odcinkach autostrad A1 i A4. Dzięki zastosowaniu systemu videotolling jest to bardzo intuicyjne i właściwie nie wymaga obsługi. Jak to działa?

Jak działa nowa funkcja w Yanosiku?

Wprowadzona właśnie funkcja „Autostrady” umożliwia użytkownikom łatwe opłacanie przejazdów płatnymi odcinkami dróg szybkiego ruchu, dzięki technologii videotolling. System działa w oparciu o rozpoznawanie numerów rejestracyjnych samochodu, które są wprowadzane do aplikacji podczas konfiguracji. Po dodaniu pojazdu, wyborze odpowiednich odcinków autostrad i podpięciu karty płatniczej, płatności za przejazdy są realizowane automatycznie.

Podczas podróży kierowca musi jedynie podjechać do odpowiednio oznakowanej bramki, gdzie kamera odczyta numer rejestracyjny pojazdu. Szlaban otworzy się automatycznie, a opłata zostanie pobrana z podpiętej karty płatnicznej. Co istotne, kierowca nie musi mieć przy sobie smartfona z włączona aplikacją, aktywna usługa wystarczy, by system rozliczył przejazd. Wszystko trwa zaledwie kilka sekund, co pozwala unikać korków i znacznie przyspiesza podróż.

Videotolling w aplikacji Yanosik działa obecnie na odcinku autostrady A1 między Toruniem a Gdańskiem oraz na A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Usługa jest już dostępna dla użytkowników systemu iOS, a posiadacze urządzeń z Androidem będą mogli z niej skorzystać w najbliższych dniach.

Co jeszcze oferuje apka?

Yanosik w komunikacie prasowym podkreśla, że stale rozwija swoją aplikację, dostarczając kierowcom funkcje, które ułatwiają codzienne podróże. Poza automatycznym systemem opłat za autostrady, aplikacja oferuje szereg innych możliwości. Użytkownicy mogą korzystać z raportów o pojazdach, słuchać dedykowanej stacji radiowej dla kierowców czy korzystać z nowego projektu „Turystyka Regionu”.

Warto także dodać, że popularność Yanosika nieustannie rośnie. Teraz z aplikacji korzysta około 4,5 miliona użytkowników, którzy pokonują z nią dziennie aż 50 milionów kilometrów. Wprowadzenie funkcji „Autostrady” to kolejny krok w kierunku poprawy komfortu podróży polskich kierowców.

Aplikacja oferuje także funkcję nawigacji. To, jak się sprawuje w codziennym użytkowaniu i jakie są jej zalety i wady na tle alternatywnych nawigacji, sprawdził niedawno Mateusz. Ciekawym dodatkiem może być fakt, że nawigacja Yanosika korzysta z głosu Jarosława Juszkiewicza, czyli dawnego lektora Google Maps.