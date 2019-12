Koleje Dolnośląskie dołączają do Google Transit. Długo czekaliśmy

Wyszukiwarka transportu publicznego od Google została uzupełniona o wyniki rozkładów jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich. Google Transit powoli się rozwija, choć wciąż jest jeszcze sporo do poprawy.

Żeby nie było – nie chodzi o to, że Google jest opieszałe, czy coś w tym stylu. To do przewoźników należy kwestia dostosowania się do zasad działania i wymagań Google Transit, jeśli chcą oni dołączyć do programu. Zapewne dlatego są miasta i działające w nich firmy, które umożliwiają planowanie podróży bezpośrednio w aplikacji Map już od długich lat, podczas gdy innym podjęcie tego tematu wciąż sprawia trudności.

Koleje Dolnośląskie w Google Transit

Tak czy siak, od 17 grudnia pociągi Kolei Dolnośląskich są widoczne w usłudze Google Transit. Podróżni mogą sprawdzać godziny odjazdów różnych składów oraz ich trasy, w tym także pozycję pociągu zgodnie z rozkładem. Na mapie nitki pociągów KD zaznaczane są kolorem żółtym.

Koleje Dolnośląskie są jednym z ostatnich większych operatorów podróży koleją, których brakowało w wielkopolskim Google Transit. Od dłuższego czasu można za pomocą aplikacji Map Google sprawdzać godziny odjazdów Inter City, Kolei Wielkopolskich czy PolRegio.

W komunikacie prasowym czytamy wypowiedź rzecznika prasowego Kolei Dolnośląskich:

„Zależy nam, żeby nasze usługi były jak najbardziej dostępne dla pasażerów. Dlatego otwieramy nowe połączenia kolejowe, ale też pojawiamy się na nowych platformach. Od stycznia 2018 pasażerowie mogą kupować nasze bilety w aplikacji Koleo, teraz nasz rozkład będzie łatwo dostępny dla każdego podróżnego na świecie za pośrednictwem Google Transit.” – Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich

