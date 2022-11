Mapy Google i Notatki Keep nie są już dostępne na zegarkach z Wear OS 2

W ostatnich miesiącach widzimy, że Google nieco intensywniej pracuje nad platformą Wear OS. Nie ma się co dziwić, w końcu doczekaliśmy się przecież pierwszego, autorskiego zegarka Pixel Watch, który korzysta z wszystkich dobrodziejstw tego systemu. Wygląda jednak na to, że oprócz zredefiniowanych projektów graficznych aplikacji, producent zaczął odcinać się od starszej wersji systemu Wear OS 2.

Mapy i Keep niedostępne na Wear OS 2

Na platformie Reddit, jeden z użytkowników zauważył, że Notatki Keep właśnie przestały być dostępne na smartwatche działające pod kontrolą Wear OS 2. Taki krok jest poniekąd zrozumiały, ale jednocześnie niefortunny. Pod kontrolą Wear OS 3 działa tylko kilka smartwatchy – Samsung Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5, Fossil Gen 6 i Pixel Watch. Trochę szkoda, że Google w taki sposób odcina się od tego systemu, który powiedzmy sobie szczerze, stanowi trzon wszystkich działających na systemie Google inteligentnych zegarków.

Wear OS by Google – H Update (fot. Google)

Widać jednocześnie, że nie jest to przypadek, a zaplanowana strategia. Jak zauważyła redakcja 9to5Google, podobny los spotkał Mapy Google – tę aplikację możemy zainstalować wyłącznie na najnowszej wersji Wear OS 3. Warto dodać, że zmiana ta nie powinna mieć wpływu dla użytkowników, którzy już teraz posiadają zainstalowane powyższe aplikacje. Pozostaną one na urządzeniu do momentu ich odinstalowania lub przywrócenia smartwatcha do ustawień fabrycznych.

Co można z tym zrobić?

Jeśli ktoś używa smartwatcha działającego nadal pod kontrolą Wear OS 2, a chciałby skorzystać z niedostępnych już aplikacji, to w zasadzie nie za bardzo ma wybór. Niedostępne aplikacje można ręcznie zainstalować na urządzeniu mając plik APK i korzystając z debugowania ADB – trzeba się jednak nagimnastykować i dla wielu będzie to nie do przeskoczenia.

Alternatywą pozostaje skorzystanie z Wear OS Apps Repository – repozytorium wycofanych lub nierozwijanych przez twórców aplikacji. Więcej informacji o tym, jak z niego skorzystać i z jakimi korzyściami i niebezpieczeństwami się to wiąże znajdziecie na Reddicie – pamiętajcie jednak, że nie jest to oficjalne narzędzie, a rozwijany przez społeczność projekt.

Jedno jest pewne, aplikacji, które staną się niedostępne dla starszej wersji systemu, będzie tylko przybywać. Pozostaje nam zatem mieć nadzieję, że producenci inteligentnych zegarków wezmą się do roboty i w końcu zaoferują użytkownikom stosowną aktualizację systemu do wersji Wear OS 3 – wielu z nich się do tego zobowiązało, ale pomimo upływających miesięcy, nadal nie widać efektów.