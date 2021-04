Mapy Google z cenami paliw na stacjach. Nowość jest właśnie wdrażana w Polsce

Polscy użytkownicy aplikacji Mapy Google zgłaszają pojawienie się nowej funkcji. Pozwala ona sprawdzić ceny paliw, ale obecnie tylko na wybranych stacjach paliwowych.

Przydatna nowość dla kierowców

Usługa Mapy Google, a także towarzysząca jej mobilna aplikacja, to jeden z czołowych produktów firmy z Mountain View. Zdobył on sporą popularność wśród użytkowników, w tym także wielu kierowców, którzy porzucili zewnętrzne nawigacje i inne płatne rozwiązania. Co prawda nie mamy do czynienia z najlepszym produktem na rynku, ale należy mieć na uwadze, że Mapy Google są dość intensywnie rozwijane i cały czas nadrabiają braki.

Najnowsza zmiana przygotowana jest właśnie dla kierowców. Bezpośrednio z poziomu aplikacji można bowiem sprawdzić ceny paliw na stacjach. Dzięki temu nie będziemy musieli sięgać po dodatkowe aplikacje, a także od razu wyznaczymy trasę do stacji, która oferuje najlepsze ceny w okolicy.

Jak zwraca uwagę serwis wirtualnemedia.pl, rozwiązanie jest aktualnie dostępne wyłącznie u wybranych użytkowników, a także dotyczy tylko niektórych stacji paliwowych. Wkrótce powinno się to jednak zmienić, zarówno pod względem dostępności samej funkcji, jak i także bazy obsługiwanych stacji.

Sprawdziłem, czy nowość w aplikacji Mapy Google jest już widoczna u mnie. Informacje widzę na urządzeniu z Androidem, ale na iPhonie nie pojawia się jakakolwiek wzmianka. Ponadto ceny można sprawdzić tylko na niektórych stacjach na terenie Warszawy. Dodam, że obie aplikacje posiadam w najnowszej wersji, aczkolwiek zmiana jest prawdopodobnie aktywowana po stronie serwera.

Warto dodać, że ceny wyświetlane są także w Mapach Google uruchomionych w Android Auto, o czym poinformował serwis Moto.pl. Oznacza to, że prawdopodobnie podobna funkcja zawita również na Apple CarPlay.

Mapy Google – pozostałe nowości stawiają na ekologię

Wkrótce w popularnej aplikacji z Mountain View pojawią się funkcje, które w założeniach, mają pomóc dbać o środowisko. Co ciekawe, jedna z nich przeznaczona jest dla kierowców. Po pierwsze, poznamy lokalizację punktów, które zajmują recyklingiem. Po drugie, nawigacja domyślnie wskaże najbardziej ekonomiczną trasę, co powinno pomóc w oszczędzaniu paliwa.