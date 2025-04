Teraz użytkownicy Androida mogą używać Map Apple

Apple udostępniło swoje Mapy w przeglądarkach mobilnych działających na Androidzie. To oznacza, że po raz pierwszy użytkownicy smartfonów napędzanych systemem z logo zielonego robota mogą skorzystać z map giganta z Cupertino.

Mapy Apple dostępne na Androida, ale z ograniczeniami

Do tej pory Mapy Apple były zamknięte w ekosystemie iOS. Choć latem 2023 roku uruchomiono ich wersję webową w fazie beta (dostępną przez przeglądarki desktopowe, np. Safari, Chrome czy Edge), użytkownicy Androida byli z niej wykluczeni. To zmieniło się teraz. Apple oficjalnie usunęło oznaczenie „beta” (przynajmniej u niektórych użytkowników) ze strony maps.apple.com i jednocześnie udostępniło serwis również na przeglądarkach mobilnych działających na Androidzie, takich jak Google Chrome.

Co ważne, Mapy Apple nie są jeszcze dostępne w formie dedykowanej aplikacji na Androida. Całość działa wyłącznie przez przeglądarkę. To wciąż jednak „mały przełom”, bo oznacza, że Apple otwiera się choćby częściowo na użytkowników spoza swojego ekosystemu. Tym samym każdy, kto ma telefon z Androidem, może teraz wpisać adres w przeglądarce i skorzystać z nawigacji Map Apple, podobnie jak z Map Google.

Webowa wersja oferuje m.in. tryb Look Around, który działa na podobnej zasadzie jak Street View w Mapach Google, czyli pozwala zobaczyć panoramiczne, 360-stopniowe zdjęcia ulic w wybranych lokalizacjach. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie funkcje – znane z aplikacji iOS – są dostępne. Webowa wersja nie obsługuje renderingu budynków 3D, map transportu publicznego ani logowania się na konto Apple, co uniemożliwia korzystanie np. z zapisanych miejsc.

Jak doskonale widać u mnie Mapy Apple nie wyszły jeszcze z wersji Beta (zrzut ekranu: Piotr Bukański)

Alternatywa dla Google? Raczej nie (przynajmniej póki co)

Choć Mapy Apple w wersji webowej zyskały właśnie (a miejmy nadzieję, że wrdażanie nie potrwa długo i będą dostępne już u wszystkich) dostępność na Androidzie, trudno mówić tu o realnej konkurencji dla Map Google, a przynajmniej na razie. Użytkownicy Androida są przyzwyczajeni do głębokiej integracji usług Google z systemem, co oznacza m.in. szybki dostęp do map z poziomu aplikacji, powiadomienia o korkach czy informacje o komunikacji miejskiej. Mapy Apple w przeglądarce nie oferują takiej wygody ani takiego poziomu szczegółowości.

Możliwość uruchomienia Map Apple na smartfonach z Androidem może spodobać się tym, którzy szukają alternatywy dla usług Google albo po prostu chcą porównać jakość map. Apple zapowiada też dalszy rozwój webowej wersji, więc kolejne funkcje (takie jak 3D, transport publiczny czy personalizacja) mogą pojawić się w przyszłości.