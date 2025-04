YouTube wciska twórcom kolejne narzędzie AI. Może rozwiązać wiele problemów

YouTube rozszerza zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Tym razem firma sięga po muzykę i oddaje w ręce twórców nowego asystenta AI, który pozwala generować darmowe podkłady dźwiękowe do filmów.

Muzyka do filmów bez zmartwień o prawa autorskie

YouTube już od pewnego czasu wciska AI gdzie tylko się da, ale teraz idzie o krok dalej i prezentuje Music Assistant. To nowe narzędzie, dostępne obecnie w wersji beta dla wybranych użytkowników w YouTube Studio, które umożliwia tworzenie muzyki na potrzeby dłuższych filmów. Kluczowe jest to, że wygenerowane utwory są całkowicie darmowe i wolne od ograniczeń licencyjnych, co oznacza, że można z nich swobodnie korzystać bez ryzyka roszczeń o prawa autorskie.

Działanie narzędzia jest bardzo proste. Twórca wpisuje krótki opis tego, jakiej muzyki potrzebuje. Może to być coś w stylu „spokojna muzyka do nauki” albo „energetyczny beat w stylu funky do vloga podróżniczego”. Na podstawie takiego promptu AI generuje kilka propozycji, które można natychmiast pobrać i wykorzystać w swoim wideo. Co ważne, możliwe jest określenie nie tylko nastroju, ale też instrumentów, stylu, tempa i kontekstu użycia.

Nowy Music Assistant zintegrowany został z sekcją Creator Music, czyli cyfrowym sklepem z licencjonowaną muzyką dostępną w YouTube Studio. Różnica polega na tym, że nowy moduł tworzy utwory na zamówienie, dopasowane do konkretnego pomysłu i – co ważne – za darmo. To może znacząco uprościć proces produkcji wideo, zwłaszcza dla mniejszych twórców, którzy nie mają dostępu do rozbudowanej biblioteki dźwięków lub nie chcą ryzykować naruszenia praw autorskich.

źródło: Android Police

AI pomoże nie tylko z muzyką do filmów

Nowy Music Assistant nie jest jedyną funkcją testowaną obecnie przez YouTube. Równolegle platforma rozwija także narzędzia skierowane do twórców YouTube Shorts. Wśród nich znajduje się nowość, która automatycznie synchronizuje krótkie filmy z wybraną muzyką, a także pozwala tworzyć dynamiczne materiały wideo z użyciem zdjęć z galerii smartfona z pełną synchronizacją do rytmu.

Choć na razie nowości dostępne są tylko dla wąskiej grupy testujących, YouTube planuje ich szersze wdrożenie w przyszłości. To część większej strategii platformy, która coraz wyraźniej stawia na generatywną sztuczną inteligencję. Firma testuje również inne funkcje AI: m.in. automatyczne opisy do filmów, podsumowania treści oraz pomoc w tworzeniu tytułów i miniatur.

Wprowadzenie Music Assistant ma także praktyczne znaczenie. YouTube chce ograniczyć problem z powtarzalnością utworów z darmowych bibliotek audio, które często pojawiają się w tysiącach wideo. Tworzenie unikalnych podkładów do każdego filmu ma zwiększyć różnorodność treści i wyróżnić mniejszych twórców w zatłoczonym feedzie.