Apple próbuje dogonić Mapy Google. Pomóc ma nowe narzędzie

Firma Tima Cooka przedstawiła szereg rozwiązań, które w założeniach mają podnieść atrakcyjność Map Apple w oczach osób prowadzących różne biznesy, jak i wielu innych użytkowników. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się obiecująco, ale z drugiej strony, można odnieść, że to przede wszystkim próba dogonienia konkurencji od Google.

Przydatna zmiana w Mapach Apple

Nie brakuje głosów, że w wybranych krajach usługa z Cupertino wypada równie dobrze lub nawet lepiej od Map Google. Niewykluczone, że w określonych elementach faktycznie tak jest. Nie oznacza to jednak, że zespół Tima Cooka nie ma już nic do zrobienia.

Zanim jednak w Polsce doczekamy się pełnoprawnych Map Apple, które będą oferować zestaw tych samych funkcji jak chociażby w USA, to warto przyjrzeć się nowemu narzędziu. Pozwala ono właścicielom firm na aktualizowanie i zarządzanie własnymi informacjami na platformie.

Dotychczas bowiem usługa opierała się głównie na danych pochodzących od partnerów (Foursquare, Yelp i Tripadvisor). To właśnie z tych danych mogliśmy przeczytać chociażby kluczowe informacje, oceny i recenzje. Owszem to dobre podejście, ale Mapy Apple, jako jeden z ważniejszych rywali dla Map Google, powinny również oferować własną bazę danych i funkcje, które na platformie Google dostępne są już od dawna.

Nowa platforma dla właścicieli różnych biznesów

W celu umożliwienia przedsiębiorcom wprowadzania własnych danych, takich jak chociażby godziny otwarcia, promocje, oferty specjalne, zdjęcia, logo czy inne informacje, powstała specjalna platforma Apple Business Connect. Dodatkowo z poziomu tej platformy właściciele będą mogli dodawać kategorie i podkategorie, co powinno ułatwić użytkownikom znalezienie interesujących miejsc w okolicy.

Stworzyliśmy Business Connect, aby zapewnić użytkownikom Apple na całym świecie najdokładniejsze informacje o miejscach, w których można zjeść, zrobić zakupy, podróżować i nie tylko. Eddy Cue, starszy wiceprezes Apple ds. usług

Warto mieć na uwadze, że nie oznacza to końca dostępu do danych z chociażby Yelp. Wciąż będą one widoczne w usłudze, ale teraz otrzymamy jeszcze zestaw ważnych informacji wprost od właścicieli biznesów bezpośrednio w aplikacji Apple.

Wprowadzono również funkcję Showcases, która ma być wizytówką mającą pomagać firmom przedstawiać ciekawe informacje, w tym wspomniane już promocje i sezonowe oferty w uporządkowany sposób. Wprowadzanie zmian w Showcases ma być banalnie proste i wygodne. Jak informuje firma z Cupertino, początkowo rozwiązanie będzie dostępne w USA, ale w nadchodzących miesiącach ma być stopniowo udostępniane na całym świecie.