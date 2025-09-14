Mały smartwatch Xiaomi coraz bliżej Europy. Znamy cenę

Xiaomi przygotowuje się do globalnej premiery kompaktowego smartwatcha Watch S4 (41 mm). To model skierowany do osób szukających lekkiego, eleganckiego i dobrze wyposażonego zegarka, którego cena w Europie ma być wyjątkowo atrakcyjna.

Kompaktowy rozmiar i pełny zestaw funkcji

Xiaomi Watch S4 występuje już na rynku w większej wersji – 47 mm. W czerwcu jednak Xiaomi zaprezentowało mniejszą edycję Watcha S4 – 41 mm, która coraz żwawszym krokiem zmierza w stronę Europy. Co trzeba o nim wiedzieć?

To najmniejszy smartwatch w ofercie producenta. Jego koperta ma zaledwie 9,5 mm grubości i waży tylko 32 g, co sprawia, że zegarek powinien być bardzo wygodny w codziennym noszeniu, nawet na smuklejszych nadgarstkach. Producent zastosował stalową ramkę oraz pasek z fluorokauczuku lub skóry, podkreślając elegancki charakter urządzenia.

Wyposażenie obejmuje wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego zegarka. Ulepszony sensor pomiaru tętna (4 diody LED i 4 fotodiody), pulsoksymetr, termometr i moduł GPS odpowiadają za monitorowanie zdrowia i aktywności. Akumulator o pojemności 320 mAh pozwalać ma na ponad tydzień pracy, a 1,32-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności do 1500 nitów ma zapewniać wysoką czytelność w każdych warunkach oświetleniowych.

Jeśli te parametry połączone będą z atrakcyjną ceną i stabilnym, bezproblemowym działaniem, smartwatch Xiaomi Watch S4 może trafić w naszym kraju na listę najlepszych tanich smartwatchy, którymi warto się zainteresować.

Xiaomi Watch S4 (źródło: Xiaomi)

Globalna premiera Xiaomi Watch S4 41 mm coraz bliżej

Jak wynika z najnowszych informacji, Xiaomi planuje wprowadzenie modelu Watch S4 41 mm do Europy i to już naprawdę niedługo. Do sieci wyciekła już nawet jego cena, która ma wynosić około 159,99 euro, czyli – w prostym przeliczeniu – około 680 złotych.

Na polskim rynku od pewnego czasu jest dostępny większy model Xiaomi Watch S4 (47 mm), za który trzeba zapłacić 699 złotych. Z jednej strony mniejszy wariant powinien być tańszy, z drugiej jednak – przez to, że zadebiutuje w sprzedaży później – może się okazać, że będzie kosztował podobnie.

Europejska premiera Xiaomi Watch S4 41 mm ma mieć miejsce w tym samym terminie, co nadchodzący debiut Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro – 24 września 2025. Mówi się, że – wraz ze sprzętem – globalnie zadebiutować może HyperOS 3.