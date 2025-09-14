Smartwatch Xiaomi Watch S4 41 mm
Xiaomi Watch S4 41 mm (fot. Xiaomi)
Mały smartwatch Xiaomi coraz bliżej Europy. Znamy cenę

Xiaomi przygotowuje się do globalnej premiery kompaktowego smartwatcha Watch S4 (41 mm). To model skierowany do osób szukających lekkiego, eleganckiego i dobrze wyposażonego zegarka, którego cena w Europie ma być wyjątkowo atrakcyjna.

Kompaktowy rozmiar i pełny zestaw funkcji

Xiaomi Watch S4 występuje już na rynku w większej wersji – 47 mm. W czerwcu jednak Xiaomi zaprezentowało mniejszą edycję Watcha S4 – 41 mm, która coraz żwawszym krokiem zmierza w stronę Europy. Co trzeba o nim wiedzieć?

To najmniejszy smartwatch w ofercie producenta. Jego koperta ma zaledwie 9,5 mm grubości i waży tylko 32 g, co sprawia, że zegarek powinien być bardzo wygodny w codziennym noszeniu, nawet na smuklejszych nadgarstkach. Producent zastosował stalową ramkę oraz pasek z fluorokauczuku lub skóry, podkreślając elegancki charakter urządzenia.

Wyposażenie obejmuje wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego zegarka. Ulepszony sensor pomiaru tętna (4 diody LED i 4 fotodiody), pulsoksymetr, termometr i moduł GPS odpowiadają za monitorowanie zdrowia i aktywności. Akumulator o pojemności 320 mAh pozwalać ma na ponad tydzień pracy, a 1,32-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności do 1500 nitów ma zapewniać wysoką czytelność w każdych warunkach oświetleniowych.

Jeśli te parametry połączone będą z atrakcyjną ceną i stabilnym, bezproblemowym działaniem, smartwatch Xiaomi Watch S4 może trafić w naszym kraju na listę najlepszych tanich smartwatchy, którymi warto się zainteresować.

smartwatch Xiaomi Watch S4
Xiaomi Watch S4 (źródło: Xiaomi)

Globalna premiera Xiaomi Watch S4 41 mm coraz bliżej

Jak wynika z najnowszych informacji, Xiaomi planuje wprowadzenie modelu Watch S4 41 mm do Europy i to już naprawdę niedługo. Do sieci wyciekła już nawet jego cena, która ma wynosić około 159,99 euro, czyli – w prostym przeliczeniu – około 680 złotych.

Na polskim rynku od pewnego czasu jest dostępny większy model Xiaomi Watch S4 (47 mm), za który trzeba zapłacić 699 złotych. Z jednej strony mniejszy wariant powinien być tańszy, z drugiej jednak – przez to, że zadebiutuje w sprzedaży później – może się okazać, że będzie kosztował podobnie.

Europejska premiera Xiaomi Watch S4 41 mm ma mieć miejsce w tym samym terminie, co nadchodzący debiut Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro – 24 września 2025. Mówi się, że – wraz ze sprzętem – globalnie zadebiutować może HyperOS 3.

