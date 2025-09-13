Nowa szczoteczka soniczna Oclean działa nawet pół roku bez ładowania

Oclean Flow S to najnowsza szczoteczka soniczna, która ma łączyć skuteczną higienę jamy ustnej z niezwykłą wydajnością baterii. Producent chwali się, że urządzenie działa nawet 180 dni na jednym ładowaniu. W tym czasie zdążysz zgubić ładowarkę i ponownie ją znaleźć – i to nawet kilka razy.

Co potrafi nowa szczoteczka Ocelan?

Szczoteczki soniczne od lat uchodzą za skuteczniejsze i delikatniejsze od tradycyjnych modeli mechanicznych, a Oclean Flow S dodatkowo wprowadza kilka rozwiązań, które mają ułatwić codzienną pielęgnację.

Urządzenie generuje nawet 76000 ruchów na minutę, co według producenta pozwala skutecznie usuwać płytkę nazębną i resztki jedzenia z miejsc trudno dostępnych, zwłaszcza wzdłuż linii dziąseł i między zębami. Dzięki technologii sonicznej włókna poruszają się z dużą precyzją, a jednocześnie delikatnie, minimalizując ryzyko mikrouszkodzeń szkliwa i podrażnień dziąseł.

Oclean Flow S (źródło: Oclean)

Dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z tego typu szczoteczką, przygotowano tryb „Gentle”, a dla bardziej wymagających jest nawet wariant wybielający, pomagający usuwać przebarwienia i przywracać naturalną biel zębów. Łącznie Oclean Flow S oferuje pięć programów pracy, w tym standardowy do codziennego czyszczenia czy poranny.

Producent nie zapomniał także o tym, że higiena jamy ustnej to nie tylko technologia czyszczenia, ale i odpowiednia regularność. Wbudowany inteligentny timer co 30 sekund przypomina o zmianie strefy czyszczenia. Z kolei włókna DuPont o trójwymiarowym kształcie dopasowują się do krzywizny zębów, docierając do miejsc, które w przypadku zwykłych szczoteczek mogłyby pozostać niedoczyszczone.

Oclean Flow S (źródło: Oclean)

Pół roku bez ładowania to gamechanger

Największym wyróżnikiem Oclean Flow S jest jednak akumulator, pozwalający na nawet 180 dni pracy bez ładowania. Użytkownik nie musi martwić się o codzienne czy nawet tygodniowe doładowania, a w podróży szczoteczka nie wymaga zabierania dodatkowych kabli czy ładowarek – chyba, że akurat nie pamiętasz kiedy ostatnio ładowałeś szczoteczkę, to lepiej oczywiście wziąć ładowarkę ze sobą.

Co nie powinno nikogo dziwić, Oclean Flow S oferuje odporność na wodę zgodna ze standardem IPX7. Dzięki temu urządzenie można bez obaw myć pod bieżącą wodą, co nie tylko ułatwia utrzymanie jej w czystości, ale też wydłuża żywotność urządzenia.

Nowa szczoteczka soniczna jest już dostępna na polskim rynku, a jej cena wynosi około 149,99 złotych lub w zestawie z 3 końcówkami na stronie producenta można ją kupić za 189 złotych.