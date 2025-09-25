Tylko tego brakowało. PlayStation 5 z brakującym ogniwem

Utarło się, że wyborem numer jeden graczy w kwestii audio są słuchawki – izolują od hałasu otoczenia, często oferują wbudowany mikrofon i są rozwiązaniem bardziej przenośnym niż głośniki. Nic dziwnego, że Sony postanowiło wypełnić pustkę w ofercie PlayStation dopiero teraz.

Specyfikacja Sony Pulse Elevate Wireless

Nietrudno jest odkryć, skąd wzięła się nazwa Pulse Elevate – „pulsująca seria” zaczęła się bowiem od słuchawek nausznych Elite, oferujących wysoką jakość dźwięku, w tym obsługę efektu 3D. Z czasem dołączyły do nich Pulse Explore – bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, wyróżniające się podobnymi cechami, co większy i starszy brat.

Sony Pulse Elevate Wireless (Źródło: PlayStation)

Sercem (czy może bardziej sercami) głośników Pulse Elevate są magnetynczne przetworniki planarne, gwarantujące żywe odwzorowanie efektów w grach. Parze towarzyszą również głośniki niskotonowe, poszerzające scenę i dodające pożądanego przez wszystkich basu. Dodatkowo w połączeniu z PlayStation 5 użytkownik zyskuje dostęp do trójwymiarowego, przestrzennego dźwięku.

Chcąc zaoferować graczom jak najbardziej mobilne rozwiązanie, zestaw komunikuje się z urządzeniami za pomocą adaptera PlayStation Link, zapewniając niskie opóźnienia i bezstratną łączność lub przy wykorzystaniu uniwersalnego połączenia Bluetooth. Dołączony do zestawu dongle jest kompatybilny nie tylko z PlayStation 5 – bez problemu podepniecie go również do PC czy Maca.

W przypadku PS Portal komunikacja odbywa się poprzez wbudowany w handheld moduł PlayStation Link. W domyślnym miejscu głośników możliwe będzie umieszczenie ich na dedykowanych stacjach ładujących.

Pamiętacie, jak na samym początku wspominałem o wyższości słuchawek ze względu na obecność mikrofonu? Sony Pulse Elevate wychodzą naprzeciw potrzebom graczy i prawy głośnik skrywa przydatne akcesorium. Jako że AI musi się gdzieś pojawić, w przypadku tego zestawu będzie odpowiadać za inteligentne tłumienie hałasu otoczenia tak, aby do znajomych docierał wyłącznego czysty głos użytkownika.

Sony Pulse Elevate Wireless (Źródło: PlayStation)

Zestaw wyposażono również w kontrolę głośności, a na PC pojawi się opcja dostosowania brzmienia za pomocą equalizera, ustawienia samosłyszalności czy wyciszania mikrofonu. Konstrukcyjną ciekawostką jest natomiast możliwość ustawienia głośników w pochyleniu.

Sony Pulse Elevate Wireless – cena i dostępność

Sony Pulse Elevate Wireless pojawią się w czarnym i białym wariancie kolorystycznym w 2026 roku. Cena nie jest jeszcze znana, choć zastosowanie planarnych przetworników i łączności bezprzewodowej podpowiada, że kwota w widełkach 600-900 złotych jest jak najbardziej prawdopodobna.