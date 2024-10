Ta ładowarka magnetyczna do iPhone’a ma w sobie coś wyjątkowego

Zens wprowadziło na rynek nowy adapter ładowania bezprzewodowego, obsługujący standard Qi2. Urządzenie zamienia tradycyjne gniazdko sieciowe w wygodną, magnetyczną ładowarkę i bez problemu utrzyma Twojego iPhone’a w powietrzu. Dzięki wyposażeniu sprzętu w port USB-C jednocześnie naładujesz też AirPodsy czy iPada.

Nowa magnetyczna ładowarka indukcyjna Zens – specyfikacja

Qi2 to jeden z najnowszych standardów ładowania bezprzewodowego. Technologia ta oparta jest o standard Qi z funkcją wyrównania magnetycznego. Dzięki temu sprzęt w sposób automatyczny dostosowuje się do cewek ładujących, zapewniając podczas ładowania wysoką efektywność energetyczną.

Zens – firma specjalizująca się w technologii ładowania bezprzewodowego – wprowadziła na rynek nową ładowarkę bezprzewodową o mocy 15 W, opartą o standard Qi2. Nowe urządzenie to zgrabna kostka wykończona delikatnym, miękkim materiałem, wpinana do europejskiego gniazda sieciowego.

Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa Qi2 (źródło: Zens)

Nowość produkowana przez Zens została wyposażona w magnetyczny uchwyt, który utrzyma iPhone’a w powietrzu. Smartfon może być ładowany zarówno w pionie, jak i w poziomie. To wygodne rozwiązanie, szczególnie dla tych użytkowników, którzy zdecydowali się w swoich domach na gniazdka w „nowoczesnych” lokalizacjach – np. bezpośrednio nad kuchennym blatem czy nad stolikiem nocnym. Choć nie jest to pierwszy tego typu sprzęt na rynku – podobne można już spotkać na Amazonie – nie oferują one tak szybkiego ładowania.

Nowe akcesorium zostało też wyposażone w port USB typu C o mocy 18 W. Dzięki temu użytkownik, poza wykorzystaniem opcji magnetycznej do ładowania swojego iPhone’a, może również naładować przewodowo inne urządzenia – takie jak tablet czy słuchawki.

Nowa magnetyczna ładowarka indukcyjna Zens – cena i dostępność

Bezprzewodowy adapter ładowania Zens jest już dostępny w sprzedaży w oficjalnym sklepie producenta. Urządzenie produkowane jest w białej i czarnej odsłonie. Ładowarka została wyceniona na 49,99 euro (równowartość około 215 złotych).

Ładowarka magnetyczna Qi2 (źródło: Zens)

Według informacji przekazanej przez producenta, akcesorium jest dostosowane do iPhone’a 12 i nowszych. Sprzęt można podłączyć do większości europejskich gniazd sieciowych – sprawdzi się w sporej części krajów Starego Kontynentu, z wyjątkiem terenu Irlandii, Cypru, Malty i Wielkiej Brytanii. Urządzenie można zamówić do Polski z darmową wysyłką. Ładowarkę objęto trzyletnią gwarancją producenta.