Korzystasz z aplikacji na iPada na Maku? Oto, co zyskasz w kolejnej wersji macOS

Wśród zalet Maków wyposażonych w procesor Apple M1 znajduje się możliwość uruchamiania aplikacji z iOS i iPadOS. Dzięki kolejnej aktualizacji macOS korzystanie z nich będzie odczuwalnie wygodniejsze.

Apple rozwija możliwość uruchamiania mobilnych aplikacji na komputerach

Po licznych plotkach, a także oficjalnym ogłoszeniu, firma Tima Cooka w końcu zaprezentowała pierwsze Maki bez układów Intela. Ich sercem został autorski procesor ARM – Apple M1. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści, m.in. wyższą wydajność przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię czy dłuższy czas pracy na akumulatorze, a także zbliża komputery z Cupertino do iPhone’ów i iPadów. Dokładniej, pozwala na korzystanie z aplikacji z iOS i iPadOS na macOS.

Należy pamiętać, że uruchamianie mobilnych aplikacji wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ale mimo wszystko to jedna z głównych zalet nowych Maków. Co więcej, wraz z macOS Big Sur 11.3 funkcja doczeka się kilku przydatnych usprawnień.

W testowej wersji Big Sur 11.3 odkryto dedykowane okienko, pozwalające skonfigurować obsługę mobilnych aplikacji. Dzięki niemu użytkownik może ustawić własne preferencje dotyczące „replikowania” gestów z dotykowego ekranu, które są używane w aplikacjach na iPadOS. Najczęściej gesty są zastępowane określonymi klawiszami.

Owszem, funkcja jest już dostępna od momentu wprowadzenia pierwszych Maków ARM, ale teraz jej konfiguracja powinna być sprawniejsza i wygodniejsza, a to za sprawą wspomnianego nowego okienka.

Większe okno aplikacji

Niestety, nie wszystkie aplikacje z iPadOS pozwalają na dostosowanie rozmiaru okna na macOS. W związku z tym, kolejna nowość także powinna ucieszyć użytkowników Maków z Apple M1, szczególnie osoby korzystające z większych ekranów o dużej rozdzielczości.

Przed zmianami

Po zmianach w Big Sur 11.3 (fot. 9to5Mac)

Jak informuje The Verge, jeśli pozwoli na to przestrzeń oferowana przez ekran, aplikacje będą teraz uruchamiane w większym oknie. Możecie to zobaczyć na przykładzie aplikacji HBO Max, która działa na MacBooku Air z procesorem ARM.

macOS Big Sur 11.3 dopiero co został wydany w wersji testowej. Oznacza to, że na opisane nowości będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Aktualnie najnowsza wersja to Big Sur 11.2, w której Apple skupiło się przede wszystkim na usunięciu wcześniej zgłoszonych błędów.