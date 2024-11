Masz starszy smartfon Samsunga? Nie skorzystasz z nowej wersji Health Monitor

Aplikacja Samsung Health Monitor, czyli główne centrum zbierania informacji o naszym zdrowiu w ekosystemie Samsunga, otrzymała nową aktualizację, a co za tym idzie, informację, że od kolejnej wersji nie będzie już wspierana wersja na stare smartfony. Kto wkrótce nie będzie mógł używać nowych funkcji w Samsung Health Monitor?

Samsung Health Monitor z aktualizacją

Samsung Health Monitor to dedykowana aplikacja Samsunga do kontrolowania stanu zdrowia i zbierania danych np. o ciśnieniu krwi czy EKG. Służy głównie do przechowywania informacji zebranych przez smartwatche z rodziny Galaxy Watch. Niedawno oprogramowanie dostało aktualizację do wersji 1.3.6.001. Wraz z drobnymi zmianami i poprawkami błędów pojawiła się również nowa informacja o tym, jakie smartfony będą miały wsparcie w przyszłości.

Od wersji Samsung Health Monitor 1.4.1 aplikacja nie będzie obsługiwana na smartfonach z systemem Android 11 lub starszym. Oprogramowanie będzie prawidłowo działać jedynie na Androidzie 12 lub nowszym. Oznacza to, że na starszych urządzeniach nie będzie można wykonywać pomiarów ciśnienia krwi i EKG za pomocą Galaxy Watch, ponieważ sparowany z zegarkiem smartfon nie będzie obsługiwał nowej wersji aplikacji.

Oświadczenie Samsunga i kolejne zmiany

Na sammobile można przeczytać oświadczenie Samsunga:

Drodzy użytkownicy Samsung Health Monitor, Uprzejmie informujemy, że od dnia 23.12.2024 r. aplikacja Samsung Health Monitor (wersja 1.4.1) nie będzie już dostępna w systemie operacyjnym Android w wersji 11.0 lub niższej. Dziękujemy za zrozumienie i zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do wersji Android OS 12.0 lub nowszej. Możesz nadal korzystać z Samsung Health Monitor bez aktualizacji systemu operacyjnego Android, ale będziesz mógł korzystać tylko z ograniczonych usług i funkcji bez dalszego wsparcia. Dlatego Samsung Health Monitor zaleca aktualizację zegarka Galaxy Watch i smartfona Galaxy do najnowszej wersji systemu operacyjnego. Dziękujemy.

W skrócie, jeżeli chcesz korzystać dalej z nowych funkcji w Samsung Health Monitor, a masz starszy smartfon, wymień go na nowy lub nie aktualizuj aplikacji. Na urządzeniach objętych ograniczeniem działania będziesz mógł korzystać jedynie ze starej wersji oprogramowania.