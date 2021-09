Google zmieni sposób, w jaki przeszukujesz internet

Miliardy użytkowników na całym świecie codziennie korzystają z wyszukiwarki oraz innych narzędzi autorstwa Google, służących do przeszukiwania zasobów sieci. Gigant z Mountain View zaanonsował szereg nowych rozwiązań, które mają sprawić, że proces ten stanie jeszcze wygodniejszy, a otrzymywane wyniki będą bardziej wyczerpujące.

Google udoskonali wyniki wyszukiwania

W lutym 2021 roku Google wprowadziło nowość w wynikach wyszukiwania, przedstawiającą szereg informacji o stronie zanim użytkownik ją odwiedzi. Funkcja ta nosi nazwę „About This Result” (pol. „O tym wyniku”) i w najbliższych tygodniach zostanie rozszerzona. Kiedy użytkownik kliknie trzy kropki obok wyniku wyszukiwania, będzie mógł otrzymać następujące informacje:

opis strony przygotowany przez nią samą (jeśli oczywiście się o taki postara), który pojawi się obok opisu źródła z Wikipedii,

wiadomości, recenzje i inne opinie o danej witrynie,

sekcję „O tym temacie”, w której znajdą się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Usprawniona funkcja About This Result będzie wdrażania w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych w najbliższych tygodniach. Jednocześnie Google zapewnia, że pracuje nad tym, aby udostępnić ją w kolejnych krajach na całym świecie.

MUM wkracza do akcji

MUM, czyli Multitask Unified Model, został po raz pierwszy zaanonsowany na tegorocznej konferencji Google I/O. Ma on całkowicie zmienić sposób, w jaki ludzie przeszukują sieć. Jako przykład gigant z Mountain View podaje sytuację, gdy użytkownik ogląda koszulę – jeśli kliknie ikonę Obiektywu Google (ang. Google Lens) i poprosi o znalezienie podobnego wzoru, ale na innej części ubrania, na przykład skarpetach, MUM to zrozumie i znajdzie odpowiednią rzecz.

Inteligentne wyszukiwanie działa również w innych sytuacjach – można na przykład zrobić zdjęcie uszkodzonego elementu (w tym przypadku w rowerze) i zadać pytanie, jak go naprawić. Użytkownik od razu otrzyma pasujące wyniki, co oszczędzi mu mnóstwo czasu, gdyż nie będzie musiał przekopywać różnych stron w poszukiwaniu odpowiedzi.



Multitask Unified Model usprawni również wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce. Gigant z Mountain View podaje taką sytuację: ktoś chce udekorować swoje mieszkanie i chciałby dowiedzieć się coś więcej o tworzeniu obrazów akrylowych. Jeżeli wpisze w Google „malarstwo akrylowe”, wyszukiwarka zrozumie, jakiego typu wiadomości na dany temat najczęściej szukają użytkownicy i właśnie takie przedstawi w pierwszej kolejności w wynikach wyszukiwania (w przypadku malarstwa akrylowego Google jest w stanie zidentyfikować ponad 350 tematów związanych z tą frazą).

Funkcja ta zostanie udostępniona w ciągu najbliższych miesięcy. Jednocześnie Gigant z Moutain View zamierza ją udoskonalać, aby użytkownicy mogli dotrzeć do informacji, których prawdopodobnie by nie znaleźli, na przykład dostać odpowiedź na to, „jak stworzyć obrazy akrylowe z użyciem przedmiotów, które można znaleźć w domu”.

To jednak nie koniec możliwości Multitask Unified Model, ponieważ może on zostać wykorzystany także w filmach. Sztuczna inteligencja jest w stanie zrozumieć, o czym jest mowa w danym materiale i podsunąć użytkownikowi powiązane tematy, nawet jeśli nie zostały one wymienione z nazwy w wideo.

Pierwsza wersja tej funkcji zostanie udostępniona w najbliższych tygodniach, a w ciągu kolejnych miesiącach będzie dodatkowo udoskonalana.

Zakupy z Google będą jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze

Wkrótce użytkownicy iOS zobaczą nowy przycisk w aplikacji Google, który umożliwi przeszukanie z użyciem Obiektywu Google wszystkich przedmiotów wyświetlonych na danej stronie. Podobny pojawi się również w przeglądarce Chrome na desktopach. Dzięki temu użytkownik będzie mógł na przykład wyszukać więcej informacji na temat danego przedmiotu lub znaleźć miejsce, w którym można go kupić.

Ponadto, począwszy od dziś, gigant z Mountain View ułatwia przeglądanie ubrań, butów i akcesoriów na urządzeniach mobilnych. Kiedy na przykład użytkownik wpisze frazę „kurtka”, otrzyma długą listę kurtek w różnych kolorach i stylach wraz z informacjami, gdzie można je kupić oraz przewodniki po stylu i filmy.

Oczywiście nie zabraknie też możliwości filtrowania wyników wyszukiwania – użytkownik będzie mógł ograniczyć je chociażby do jednej marki bądź stylu. Do tego szybko znajdzie oceny i recenzje, a nawet porównanie cen w różnych sklepach, aby złapać najlepszą ofertę na dany towar.

Przydatną nowością w wynikach wyszukiwania jest także możliwość sprawdzenia, czy znaleziony w sieci przedmiot znajduje się w sklepie stacjonarnym i jest dostępny od ręki – wystarczy tylko aktywować filtr „w magazynie” (ang. in stock). Często się bowiem zdarza, że użytkownik zaczyna zakupy od przejrzenia internetu, ale finalnie decyduje się na zakup w sklepie stacjonarnym – dzięki tej funkcji zaoszczędzi sobie fatygi, bo będzie wiedział, czy dostanie w nim upatrzony produkt.