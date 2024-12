Ta konsola wygląda jak wypasione „ruskie jajka”

Edycje specjalne w wielu przypadkach potrafią przyciągnąć potencjalnego klienta ciekawym malowaniem czy wyposażeniem. Nie inaczej jest z konsolą Ayaneo Pocket Micro Retro Gold.

Specyfikacja Ayaneo Pocket Micro

Podstawą nowej, przenośnej konsoli Ayaneo, jest układ mobilny MediaTek Helio G99 – możemy go kojarzyć z budżetowych smartfonów pokroju Tecno Spark 20 Pro+. W połączeniu z maksymalnie 8 GB RAM-u LPDDR4X i 256 GB miejsca na dane w technologii UFS 2.2 oraz Androidem 13 na pokładzie całość powinna sprawdzić się przy uruchamianiu zarówno trójwymiarowych tytułów na smartfony, jak i z pozycjami ze starszych konsol, od NES-a aż do ery PSP czy GameCube’a.

Wyświetlaniem obrazu zajmuje się 3,5-calowy, bezramkowy panel IPS o rozdzielczości 960×460 pikesli (330 PPI), jasności 400 nitów i 100% pokryciu palety barw sRGB. Od strony komunikacji bezprzewodowej właściciel ma do dyspozycji moduł Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.2. Do środka konsoli trafił akumulator o pojemności 2600 mAh, co powinno wystarczyć na maksymalnie 6 godzin grania na jednym ładowaniu.

Ayaneo Pocket Micro mierzy 156x63x18 mm i waży 23 gramy. Gałki analogowe opracowano z wykorzystaniem efektu Halla, a część graczy powinna także docenić obecność sześcioosiowego żyroskopu.

Ayaneo Pocket Micro (źródło: Ayaneo)

Obudowa w rosyjsko-japońskim klimacie

Domyślnie przenośna konsola Ayaneo dostępna jest w czarnym, szarym i czerwonym kolorze. W przypadku Retro Gold Limited Edition zdecydowano się na inny zestaw – złoty i czerwony. Nie są to jednak losowe odcienie wzięte z palety barw.

Niewykluczone, że części osób takie barwy przypomną lata 80. i 90., kiedy w Polsce królowały małe gry elektroniczne radzieckiej produkcji. W serii Elektronika IM znalazły się takie modele, jak IM-02, „Nu pogodi” (nazywany także potocznie „ruskimi jajkami”). Kolorystycznie limitowanej edycji Ayaneo Pocket Micro najbliżej jednak do np. IM-04, czyli „Wesołego Kucharza”.

Oczywiście, aby sprawiedliwości stało się zadość, muszę w tym miejscu dodać, że gry Elektroniki były bardzo mocno inspirowane Game & Watch, czyli przenośnymi konsolami Nintendo. Sprzedawano je w podobnym okresie, czyli w latach 1980-1991. Kilka lat temu na rynek trafiły dwie limitowane edycje – na 35. urodziny serii Super Mario Bros. w 2020 roku oraz The Legend of Zelda w 2021 roku.

Jeżeli planujecie poczuć smak dzieciństwa i kupić limitowanego Ayaneo Pocket Micro w celu uruchomienia na chwilę lub dwie „Nu Pogodi”, „Tajemnic Oceanu” czy „Hokeja”, musicie wiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza – konsola będzie dostępna w wersji 8 GB + 256 GB od stycznia 2025 roku. Druga – składając teraz zamówienie przedpremierowe na stronie IndieGoGo zapłacicie za nią ok. 1032 złote.