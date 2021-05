Wkrótce będzie można zainstalować system Linux na nowych komputerach z Apple M1

Mamy dobrą wiadomość dla obecnych i przyszłych użytkowników Maców, którzy postanowią zainstalować Linuksa. Wkrótce wiele dystrybucji zapewni natywne wsparcie dla procesora Apple M1.

Linux na Apple M1

Firma Tima Cooka, wraz z wprowadzeniem pierwszych komputerów z autorskim procesorem ARM, uprzykrzyła życie osobom, które obok macOS instalują inny system operacyjny. Zmiana architektury znacząco utrudniła lub nawet uniemożliwia ten proces.

Owszem, nie brakuje głosów, że komputery z Cupertino kupuje się przede wszystkim dla macOS, ale należy mieć na uwadze, że sporo osób z różnych względów chce lub musi mieć dostęp także do Windowsa lub Linuksa. W związku z tym, aby nie kupować drugiego komputera, decyduje się na zainstalowanie drugiego systemu operacyjnego na Macu.

Niebawem w przypadku Linuksa będzie to możliwe. Co prawda wcześniej już wybrane dystrybucje można było zainstalować na Macach z Apple M1, aczkolwiek nie było to natywne wsparcie. Przekładało się to na brak możliwości wykorzystania potencjału nowego układu ARM, a także inne problemy.

Linuksa niebawem zainstalujemy na iMacu z Apple M1 (źródło: Apple)

Na szczęście, wraz z wydaniem Linux Kernel 5.13, niekorzystna sytuacja nie będzie już występować. Jak informuje serwis 9to5Mac, pierwsza kompilacja Linux Kernel 5.13 RC otrzymałą obsługę kilku procesorów opartych na architekturze ARM, w tym również układu Apple M1.

Wdrożone zmiany oznaczają, że użytkownicy mogą natywnie zainstalować Linuksa na nowych MacBookach Air i Pro, iMacu mini, a także na tegorocznych komputerach iMac. Warto jednak zauważyć, że mimo dodania natywnego wsparcia, funkcjonalność wciąż jest ograniczona. Wynika to z braku implementacji wszystkich niezbędnych sterowników.

Obecnie mamy do czynienia jeszcze z fazą testów. Ostateczna wersja Linux Kernel 5.13 ma zadebiutować między czerwcem a lipcem 2021 roku.

Co z Windowsem 10 na Apple M1?

Niestety, nie możemy tego zrobić, ale według wcześniejszych zapewnień firmy Tima Cooka, możliwość uruchomienia Windowsa 10 na Macach z Apple M1 zależy przede wszystkim od Microsoftu.

Craig Federighi, wiceprezes Apple ds. inżynierii oprogramowania, stwierdził, że Windows jak najbardziej może być zainstalowany na nowych Macach. Apple w tej kwestii jest bowiem otwarte na współpracę z Microsoftem i nie zamierza blokować opcji instalacji innych systemów operacyjnych obok macOS.