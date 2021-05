Jeszcze więcej kolorowych komputerów Apple. Interesujące informacje o nowym MacBooku Air

MacBook Air, wzorem tegorocznych iMaków, może zadebiutować w zupełnie nowych wersjach kolorystycznych. Wśród nich należy spodziewać się wariantu niebieskiego czy zielonego.

Powrót do kolorowych komputerów

W ciągu ostatnich lat firma z Cupertino przyzwyczaiła nas do bardziej stonowanej kolorystyki. Spora część urządzeń była dostępna w wersji srebrnej czy gwiezdnej szarości (różne odcienie czarnego), a za bardziej odważne uważano modele złote.

Reklama

Nie zawsze jednak tak było. Po koniec lat 90. ubiegłego wieku zadebiutowały iMaki G3, a także laptopy iBook G3, które na tle często szarych PC-tów z Windowsem, wyróżniały się właśnie kolorami. Co ciekawe, były to jedne z pierwszych urządzeń Apple zaprojektowanych przez Jony’ego Ive’a, który później zachwycił się białym kolorem.

Co prawda, Jonathan Ive już nie pracuje w Apple, ale nie przeszkadza to zespołowi Tima Cooka wracać do pomysłów jednego z bardziej rozpoznawalnych projektantów. W iPhone’ach 12 znajdziemy nawiązania do iPhone’a 4, a w przypadku nowych iMaków z pewnoscią wzorowano się na modelach G3.

To jednak nie koniec. Nowy MacBook Air może bowiem czerpać ze wspomnianych iBooków G3. Oczywiście pod względem kolorów.

MacBook Air w nowych kolorach

Jak informuje Jon Prosser, znany z ujawniania planów zespołu Tima Cooka, nowy MacBook Air pojawi się w zupełnie nowych wersjach kolorystycznych. Ponadto klienci otrzymają jeszcze jedną i niewykluczone, że bardziej bardziej interesującą zmianę.

Według Prossera wśród dostępnych wersji pojawi się wariant niebieski. Należy jednak oczekiwać, że podobnie jak w nowych iMakach, MacBook Air zadebiutuje w wariancie zielonym, różowym, srebrnym czy pomarańczowym. Możliwe, że wersje podstawowych iMaków i MacBooków będą do siebie zbliżone, podobnie jak miało to miejsce w iMakach G3 i i iBookach G3.

Klienci, którzy niekoniecznie zwracają uwagę na kolorowe obudowy, bardziej zainteresowani będą wnętrznościami. Podobno sercem ma być procesor Apple M2, a więc układ usprawniony względem M1, który zdobył spore uznanie oferowaną mocą, przy niskim zużyciu energii.

Trudno wskazać, kiedy nowy MacBook Air zadebiutuje. Nieoficjalne informacje sugerują premierę jeszcze w tym roku, aczkolwiek nie brakuje opinii, że będziemy musieli poczekać do 2022 roku.