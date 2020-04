Lidl Pay od poniedziałku dla wszystkich użytkowników aplikacji Lidl Plus

Płatności mobilne cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Prawdopodobnie duża część z Was również korzysta z nich na co dzień. Od niedawna w naszym kraju wdrażane jest również Lidl Pay, a od najbliższego poniedziałku, 27 kwietnia 2020 roku, usługa ma być dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji Lidl Plus.

Lidl Pay w Polsce

Pierwsze sygnały, że Lidl Pay zostanie udostępnione klientom w Polsce, pojawiły się już w czerwcu 2019 roku. Kilka miesięcy później, w listopadzie, Lild oficjalnie potwierdził te doniesienia, lecz jednocześnie zaznaczył, że potrzebuje jeszcze czasu na wdrożenie tej usługi – wówczas nie podano jednak konkretnego terminu, a jedynie poinformowano, że nastąpi to w 2020 roku.

Już na początku obecnego roku na kasetkach na pieniądze pojawiły się nowe instrukcje dla kasjerów, które obligują ich do pytania klientów, czy chcą zapłacić za pomocą Lidl Pay. Zauważyłem je także w sklepie, do którego regularnie uczęszczam, lecz gdy zapytałem, kiedy usługa zacznie działać, nie uzyskałem odpowiedzi – pracownik sieci sam tego nie wiedział.

Na dwa miesiące temat przycichł, ale w marcu powrócił niczym bumerang, bowiem rozpoczął się oficjalny pilotaż Lidl Pay w Polsce – kolejni klienci i jednocześnie użytkownicy aplikacji Lidl Pay otrzymywali powiadomienia o możliwości przetestowania tej usługi. Ja również je dostałem (po kilkunastu dniach od pojawienia się pierwszych informacji na ten temat), więc od razu postanowiłem ją wypróbować. Za pierwszym razem obsługująca mnie kasjerka nie za bardzo wiedziała, jak postępować, ale ostatecznie się udało, choć nie poszło tak gładko, jak powinno.

Następnym jednak już natomiast tak, więc kasjerzy prawdopodobnie przeszli odpowiednie szkolenia, aby wiedzieli, jak postępować z Lidl Pay. Wszystko jest zatem gotowe, aby Lidl Pay mogło zostać udostępnione na szeroką skalę. Jak donosi serwis Wiadomości Handlowe, ma to nastąpić już w najbliższy poniedziałek, 27 kwietnia 2020 roku.

Na własnym przykładzie przekonałem się, że Lidl Pay jest jeszcze wygodniejsze niż Google Pay (czy podobne usługi płatnicze), więc gorąco zachęcam do korzystania z tego rozwiązania. Jeśli chcielibyście to zrobić, w podlinkowanym poniżej poradniku znajdziecie wszystkie informacje, które przeprowadzą Was przez proces dodawania karty i aktywowania Lidl Pay.

Jak działa Lidl Pay?

Źródło: Wiadomości Handlowe