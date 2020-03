Oficjalne wdrożenie Lidl Pay w Polsce coraz bliżej. Kolejni klienci mogą testować usługę

Jeśli zdarza Wam się chodzić do Lidla, to być może zwróciliście uwagę, że już od kilku tygodni na kasach naklejona jest nowa instrukcja, która nakazuje kasjerom pytanie klienta o Lidl Pay. Oficjalne udostępnienie usługi zbliża się coraz większymi krokami, ponieważ do jej testów zapraszani są użytkownicy aplikacji Lidl Plus w kolejnych lokalizacjach.

Lidl Pay w Polsce coraz bliżej – trwają testy

Jak donosi serwis Cashless, użytkownicy aplikacji Lidl Plus otrzymują powiadomienia push z informacją, że sklepy tej sieci w ich okolicy umożliwiają już korzystanie z Lidl Pay. Nie wiadomo jednak, na jak szeroką skalę zakrojone są te testy, ponieważ wciąż nie ma mowy o oficjalnym udostępnieniu tej usługi dla wszystkich klientów.

Szczęśliwcy, którzy otrzymali widoczne powyżej powiadomienie, mają dostęp do nowej pozycji w zakładce „Więcej” w aplikacji Lidl Plus, a mianowicie „Mój portfel”. Mogą w niej dodać swoją kartę płatniczą (trzeba podać numer, datę ważności i kod zabezpieczający), a także wybrać rodzaj zabezpieczenia (może to być kod PIN lub odcisk palca).

Jako że udostępnienie Lidl Pay odbywa się po stronie Lidla, nie wystarczy pobrać najnowszej wersji aplikacji Lidl Pay. Nie wiadomo też, czy dostęp do usługi zyskują wszyscy, którzy mieszkają w pobliżu sklepów oferujących obsługę tej usługi, czy tylko wybrani. Sama sieć nie wystosowała żadnego komunikatu w tej sprawie.

Jeśli jednak znajdujecie się w gronie szczęśliwców, którzy otrzymali powiadomienie o udostępnieniu Lidl Pay i już dodaliście swoją kartę płatniczą, skorzystanie z tej usługi jest banalnie proste – przy kasie wystarczy pokazać kod QR z aplikacji Lidl Plus, a wcześniej zaznaczyć, że chcecie zapłacić przy użyciu Lidl Pay. Za jednym zamachem naliczą się Wam ewentualne rabaty i uregulujecie należność za zakupione produkty.

Polski oddział sieci Lidl milczy jak grób na temat dostępności własnej usługi płatniczej w naszym kraju, ale od jej oficjalnego udostępnienia dzieli nas już coraz mniej czasu. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy otrzymaliście zaproszenie do korzystania z Lidl Pay. Ja, niestety, nie.

Źródło: Cashless

