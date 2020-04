Jak działa Lidl Pay i czy warto z niego korzystać? [poradnik]

Lidl Plus to najczęściej używana przeze mnie aplikacja sklepowa. Do sieci tych sklepów mam najbliżej, przez co, siłą rzeczy, to właśnie tam głównie robię zakupy. Oczywiście nie bez znaczenia jest też fakt, że aplikacja Lidl Plus jest bardzo dobrze wykonana i niesie z sobą wiele korzyści – o najnowszej z nich jest właśnie ten poradnik.

Dla niewtajemniczonych – Lidl Plus to aplikacja lojalnościowa sieci sklepów Lidl, dzięki której dostęp mamy do specjalnych rabatów, a także cyklicznie zmieniających się kuponów. Oprócz tego aplikacja oferuje również dostęp do E-paragonów, dzięki czemu zawsze mamy dostęp do naszej dokładnej historii zakupów, co może pomóc zarówno w kontrolowaniu naszych wydatków, jak i w ewentualnych reklamacjach.

Wiele osób doceni też możliwość przejrzenia najnowszych gazetek w telefonie, a także dostęp do powiadomień, które informują nas o tym, co aktualnie dzieje się w sklepach Lidl. Niby mała rzecz, ale dzięki niej dowiedziałem się, że przez aktualną sytuację spowodowaną zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi i epidemią koronawirusa, mój najbliższy Lidl otwarty jest… całą dobę!

Lidl Pay końcu w Polsce! Jak działa Lidl Pay?

Przez ostatnie miesiące, wielokrotnie informowaliśmy Was o tym, że płatności bezdotykowe Lidl Pay zawitają w najbliższym czasie do Polski. W końcu oficjalnie usługa ta trafiła na nasze smartfony i od tej pory w większości sklepów Lidl w naszym kraju (o ile nie już we wszystkich) każdy klient z zainstalowaną aplikacją Lidl Plus może płacić przy użyciu swojego smartfona – nawet, gdy nie posiada modułu NFC!

Jednak zanim przyjrzymy się korzyściom nowej formy płatności w Lidlu, pokrótce przedstawię Wam, jak krok po kroku wygląda proces konfiguracji i korzystania z Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus.

Jak to działa? Lidl Pay opiera się na technologii kodów QR, które od dłuższego czasu są już stosowane w aplikacji Lidl Plus. By zapłacić w sklepie Lidl przy pomocy Lidl Pay potrzebujemy jedynie smartfona ze skonfigurowaną aplikacją, a także dostępu do internetu. Płatność odbywa się przy okazji skanowania karty Lidl Plus w specjalnym czytniku przy kasie.

Aplikacje Lidl Plus możecie za darmo pobrać w sklepie Google Play lub App Store. Do działania aplikacji Lidl Plus wymagany jest smartfon z Androidem 5.0 i nowszy lub iPhone z minimum iOS 11.

Jak skonfigurować Lidl Pay?

Zarówno konfiguracja, jak i używanie Lidl Pay, jest bajecznie proste, spójrzcie zresztą sami:

Proces konfiguracji zaczynamy od odpalenia aplikacji Lidl Plus, po czym wchodzimy w „Więcej” (1) => „Mój portfel” (2) => „Moje karty” (3).

Teraz klikamy „Dodaj nową kartę” (4), po czym ustawiamy kod PIN (5) i wprowadzamy go ponownie w celu potwierdzenia jego poprawności. Jeśli nasz telefon posiada czytnik linii papilarnych, to w tym miejscu możemy opcjonalnie aktywować płatności przy pomocy odcisku palca (6).

Uzupełniamy dane naszej karty kredytowej (7), z której chcemy korzystać podczas transakcji Lidl Pay. Pozostało nam jedynie zaakceptować regulamin (8) i dodać nazwę naszej karty (9).

I to tyle, możemy już korzystać z Lidl Pay!

Dodam jeszcze, że możemy skonfigurować więcej kart, jeśli mamy taką potrzebę. Podczas płatności możemy szybko dokonać wyboru, z której karty chcemy akurat skorzystać.

Jak używać Lidl Pay?

Gdy już poprawnie skonfigurujemy Lidl Pay, pozostaje nam tylko korzystanie z tej opcji płatności. By tego dokonać, wystarczy przy najbliższych zakupach w Lidlu zeskanować kartę Lidl Plus podczas skanowania produktów przy kasie. Jedyna różnica polega na tym, że teraz każdorazowo musimy zaznaczyć w aplikacji, że chcemy skorzystać z opcji płacenia Lidl Pay.

Opcja ta znajduję się w wygodnym miejscu, bo zaraz pod naszą kartą Lidl Plus – więc przy kasie możemy szybko zdecydować czy chcemy skorzystać z Lidl Pay, czy może zapłacić gotówką lub tradycyjną kartą płatniczą.

Zaznaczę jeszcze, że aplikacja poprosi nas dla bezpieczeństwa o potwierdzenie płatności naszym odciskiem palca lub kodem PIN – w zależności od tego, którą z tych dwóch opcji wybraliśmy. Gdy już to zrobimy, możemy zapłacić za zakupy przy pomocy Lidl Pay albo zmienić wybór karty kredytowej, jeśli mamy ich przypisanych kilka. Oczywiście nadal, dopóki nie zeskanujemy naszej karty w specjalnym czytniku przy kasie, możemy całą tę czynność anulować.

Korzyści z korzystania z Lidl Pay

Przede wszystkim widzę dwie główne korzyści z korzystania z Lidl Pay na co dzień. Po pierwsze i chyba najważniejsze – nie każdy z nas ma możliwość płatności mobilnych przy pomocy swojego telefonu, więc Lidl Pay może być dla wielu osób jedyną opcją płatności swoim smartfonem. Żeby nie szukać daleko, moja dziewczyna nie ma modułu NFC w swoim telefonie, przez co płatności zbliżeniowe smartfonem są dla niej niedostępne.

Niby możecie powiedzieć, że to problemy pierwszego świata, ale są sytuacje, w których portfela i karty kredytowej ze sobą nie weźmiemy lub po prostu o nich zapomnimy. Warto mieć wtedy jakiś dodatkowy, awaryjny sposób płatności, bo do tej pory ratować mogliśmy się tylko Blikiem, teraz z pomocą przychodzi również Lidl Pay, który – moim zdaniem – jest sporo wygodniejszy.

Druga sprawa to przyśpieszenie procesu płatności w samym sklepie. Zeskanowanie naszej karty z aplikacji, a co za tym idzie i płatności Lidl Pay, może odbyć się już na początku skanowania zakupów, dzięki czemu możemy zając się już tylko pakowaniem produktów.

Może i nie jest to jakaś ogromna oszczędność czasu, ale wielokrotnie byłem świadkiem, gdzie przy dużych zakupach, jakaś osoba nagle zaczęła przeszukiwać swoją torebkę w poszukiwaniu karty płatniczej, niepotrzebnie wydłużając czas stania w kolejne pozostałym klientom. Gdy jakaś część klientów zacznie korzystać z Lidl Pay jako domyślnego rodzaju płatności, może to zaowocować lekkim zmniejszeniem czasu czekania w kolejkach.

No i na koniec wspomnę jeszcze o jednej (mam nadzieje tymczasowej) zalecie Lidl Pay. W pewnym niewielkim stopniu płatność bezdotykowa, może zachęcić ludzi do niekorzystania z fizycznej gotówki, co zwiększy w jakimś stopniu bezpieczeństwo kasjerów – do czego sama sieć sklepów Lidl zachęca.

Warto mieć alternatywę

Czy wprowadzenie Lidl Pay może być dla kogoś problemem? Nie wydaje mi się, to nie jest nowy domyślny i jedyny sposób płacenia za zakupy w Lidlu, to jedna z wielu alternatyw do tradycyjnego płacenia gotówką czy kartą w sklepie. Często powtarzam – warto mieć jak największy wybór i tak zaraz obok wspomnianej gotówki czy karty, w Lidlu płacić możemy dodatkowo telefonem czy zegarkiem z NFC, Blikiem czy właśnie Lidl Pay. A wszystko dla wygody klientów, ja takiej polityce sklepu mogę tylko przyklaskiwać.

A czy wy korzystacie z aplikacji Lidl Plus i płatności Lidl Pay? Co sądzicie o tego rodzaju płatności?

