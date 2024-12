Jaki telewizor Mini LED wybrać? Najlepsze modele do sportu, gier i oglądania filmów

Telewizory Mini LED cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a rozwój, jaki dokonuje się w przypadku tej technologii, pozwala patrzeć na nie jak na realną alternatywę dla telewizorów OLED. Czy warto więc kupić taki sprzęt, a jeśli tak, to które modele szczególnie zasługują na uwagę?

Telewizor Mini LED czy OLED? Co warto wybrać?

Telewizory OLED słyną z doskonałej czerni i wyśmienitego kontrastu, a wynika to przede wszystkim z faktu, że za każdy piksel obrazu odpowiada osobna dioda, która w dodatku może zostać całkowicie wygaszona, kiedy chce się uzyskać czerń. Bezpośrednią alternatywę dla tej technologii stanowi Micro LED, gdzie także obraz jest tworzony przez indywidualnie świecące diody, ale nie są one organiczne (w przeciwieństwie do OLED-ów).

Koszty produkcji paneli Micro LED są jednak tak olbrzymie, że bazujące na tej technologii telewizory znajdują się daleko poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego. Na szczęście kilka lat temu na rynku pojawiło się jeszcze jedno rozwiązanie – o nazwie Mini LED. To coś pomiędzy standardowymi panelami LED a Micro LED.

W tej technologii mamy do czynienia z mocno pomniejszonymi diodami, dzięki czemu przy tej samej przekątnej mieści się ich więcej. W efekcie możliwe jest utworzenie większej liczby stref lokalnego ściemniania, a to zaś bezpośrednio przekłada się na wyższy kontrast. Łatwiejsza do uzyskania jest też głęboka czerń, a typowa jasność może być wyższa.

Mini LED kontra OLED – czym różnią się te technologie?

Diody Mini LED nie są na tyle małe, by za każdy piksel odpowiadało osobne źródło światła, w przeciwieństwie do technologii OLED. Dlatego też telewizory Mini LED nie pozwalają na uzyskanie tak wysokiego kontrastu i tak głębokiej czerni jak telewizory OLED.

Równocześnie fakt, że diody Mini LED są nieorganiczne, pozytywnie wpływa na ich żywotność i jasność oraz eliminuje znane problemy paneli OLED, takie jak wypalanie obrazu. Często też telewizory tego typu cechują się bardziej naturalnymi kolorami, podczas gdy niektórzy narzekają na zbyt dużą ich intensywność w urządzeniach z wyświetlaczami OLED.

Nie ma obiektywnie lepszej lub gorszej decyzji przy wyborze typu telewizor Mini LED czy OLED. Może być jednak bardziej lub mniej właściwa dla konkretnego użytkownika. Jeśli charakterystyka Mini LED, na którą składa się też nieco niższa cena, wydaje się Ci odpowiadać, to jesteś w dobrym miejscu. Sprawdź…

Jaki telewizor Mini LED? Ranking 2024/2025:

Możemy zatem przejść do omówienia konkretnych serii polecanych w tym rankingu. Jest ich pięć, a każda reprezentuje nieco inną półkę cenową. Zaczynamy od okolic 4500 złotych za 65 cali, a kończymy na urządzeniach dwa razy droższych.

Zaczynamy!

TCL MQLED85 – stosunkowo tani telewizor Mini LED do gier i filmów

Najlepsze telewizory Mini LED utrzymują się na podobnym poziomie cenowym, co topowe modele z panelami OLED, ale na wysokiej półce rynek się nie kończy. W sklepach można znaleźć też wiele tańszych, a wciąż świetnych urządzeń. Doskonałym przykładem jest seria TCL MQLED85.

TCL MQLED85 (źródło: TCL)

Modele spod tego znaku najlepiej sprawdzają się w domach graczy. Doceniają oni dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania do 144 Hz, automatyczny tryb gamingowy, obsługę FreeSync i G-Sync, obecność portów HDMI 2.1 oraz niski input lag – schodzący nawet do 8 ms.

Nie jest jednak tak, że poza grami TCL MQLED85 nie ma nic do zaoferowania. Wręcz przeciwnie – to też dobry telewizor do oglądania filmów i seriali. Nie tylko dlatego, że oferuje całkiem niezły kontrast i naturalne kolory, ale też ze względu na system Google TV. Platforma ta zapewnia dostęp do wszystkich popularnych serwisów VOD.

Telewizor obsługuje też HDR10+ oraz Dolby Vision IQ, a więc HDR z funkcją automatycznego doboru ustawień na podstawie warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. W kontekście dźwięku zaś dobrą robotę wykonuje 2.1-kanałowy system opracowany przez ekspertów Onkyo.

TCL MQLED85 (źródło: TCL)

Wszystko to przy naprawdę niewygórowanej cenie. Seria TCL MQLED85 pozwala kupić telewizor Mini LED 55 cali za ~3500 złotych, a jeśli oczekujesz większej przekątnej, to masz też do wyboru cztery inne rozmiary: 65, 75, 85 i 98 cali.

Najważniejsze cechy TCL MQLED85:

dostępne przekątne: 55, 65, 75, 85 i 98 cali

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120/144 Hz

system smart TV: Google TV

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast

łączność przewodowa: 3x HDMI, 1x USB, wyjście optyczne, LAN, CI

głośniki: 2.1 / 50 W

ceny i dostępność:

Samsung Neo QLED QN85D – dobry, uniwersalny telewizor Mini LED

Niewiele droższa, a przy tym wyjątkowo uniwersalna, jest seria Samsung Neo QLED QN85D, na którą składają się modele o przekątnych 55, 65, 75 i 85 cali. Każdy z nich jest wyposażony w wyświetlacz LCD typu QLED z podświetleniem Mini LED, o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Samsung Neo QLED QN85D (źródło: Samsung)

Wybierając model z rodziny Neo QLED możesz mieć pewność co do jakości obrazu. Żywe, a przy tym wiernie odtworzone kolory, wysoki kontrast i pierwszorzędna ostrość uzyskiwana przy wsparciu sztucznej inteligencji to właśnie to, czego możesz oczekiwać.

Równocześnie w serii QN85D koreański producent zadbał też o niski input lag i upłynniacz ruchu (coś dla graczy), niezły system audio z 40-watowymi głośnikami w formacie 2.2 oraz komplet podstawowych opcji łączności.

Samsung Neo QLED QN85D (źródło: Samsung)

Do tego otrzymujemy jeszcze podwójny tuner telewizyjny oraz prosty w obsłudze system Smart TV Tizen, zapewniający dostęp do wszystkich popularnych aplikacji oraz funkcji przydatnych na co dzień – szczególnie po sparowaniu z innymi urządzeniami Samsunga. Wisienką na torcie jest zaś nowoczesny, elegancki design.

Najważniejsze cechy Samsung Neo QLED QN85D:

dostępne przekątne: 55, 65, 75 i 85 cali

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120 Hz

system smart TV: Smart Hub (Tizen)

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth

łączność przewodowa: 4x HDMI, 2x USB, wyjście optyczne, LAN, CI

głośniki: 2.2 / 40 W

ceny i dostępność:

TCL C855 – najlepszy telewizor Mini LED do sportu i gier wideo

TCL C855 to telewizor, który w zasadzie jest dość podobny do wcześniej wspominanego już w tym rankingu MQLED85. Jest tak zarówno w kontekście specyfikacji, jak i charakteru, który najbardziej odpowiadać będzie miłośnikom sportu i gier wideo, choć – ponownie – doceni się go także podczas filmowych i serialowych seansów.

TCL C855 (źródło: TCL)

C855 reprezentuje przy tym nieco wyższy poziom. Przede wszystkim ze względu na wyższą jasność oraz większą liczbę stref lokalnego ściemniania, co z kolei bezpośrednio przekłada się na wyższy kontrast.

Na tym różnice się nie kończą – dodatkowo otrzymujemy lepsze głośniki, a konkretnie 2.1.2-kanałowy system audio o mocy 60 W, ponownie zaprojektowany przez Onkyo. Dopełnieniem całości jest zaś dodatkowy, czwarty port HDMI, gdyby tak trzy miały okazać się niewystarczające.

TCL C855 (źródło: TCL)

Jeśli marzy Ci się telewizor Mini LED 65 cali, to model z serii TCL C855 wydaje się jedną z najlepszych opcji ze względu na atrakcyjny stosunek ceny do oferowanych możliwości. A jeżeli oczekujesz czegoś większego, w sklepach znajdziesz też warianty 75, 85 i 98 cali.

Najważniejsze cechy TCL C855:

dostępne przekątne: 65, 75, 85 i 98 cali

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120/144 Hz

system smart TV: Google TV, Chromecast

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth

łączność przewodowa: 4x HDMI, 1x USB, wyjście optyczne, LAN

głośniki: 2.1.2 / 60 W

ceny i dostępność:

Hisense U8NQ – bardzo dobry telewizor Mini LED do filmów i seriali

Marzy Ci się wyśmienity telewizor Mini LED do oglądania filmów i seriali? W takim razie nie zrobisz błędu, wybierając model Hisense U8NQ w rozmiarze 65 lub 75 cali. Imponujący kontrast, bardzo wysoka jasność i świetne kolory to jego cechy charakterystyczne. Warunki pod seanse są zatem nienaganne, ale czy jest co oglądać?

Hisense 65U8NQ (źródło: Hisense)

No bo właśnie, telewizor działa pod kontrolą systemu VIDAA, który dla wielu osób może być czymś totalnie egzotycznym. Spokojnie jednak – to rozwiązanie, które działa bardzo płynnie i jest proste w obsłudze, a do tego pozostaje kompatybilne z popularnymi aplikacjami, takimi jak YouTube, Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video, jak również polskimi CDA, Polsat Box Go i TVP VOD. Nie musisz się więc tego obawiać, a filmów i seriali do oglądania na pewno Ci nie zabraknie.

Hisense U8NQ to też szerokie opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej, panel z odświeżaniem 144 Hz, całkiem niski input lag (w zupełności akceptowalny dla graczy) oraz więcej niż przyzwoity system audio w formacie 2.1.2, cechujący się mocą 60 W.

Hisense 65U8NQ (źródło: Hisense)

Wszystko to przy zachowaniu bardzo estetycznej obudowy, a i do jakości wykonania nie można mieć zarzutów. Nic dziwnego, że seria Hisense U8NQ zdobyła nagrodę EISA 2024-2025 w kategorii „Premium Mini LED TV”.

Najważniejsze cechy Hisense U8NQ:

dostępne przekątne: 65 i 75 cali

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120/144 Hz

system smart TV: VIDAA

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth

łączność przewodowa: 4x HDMI, 1x USB, wyjście optyczne, LAN, CI

głośniki: 2.1.2 / 60 W

ceny i dostępność:

Sony Bravia 7 – świetny telewizor Mini LED dla wymagających osób

Należysz do wymagających osób i liczysz na to, że Twój telewizor Mini LED w każdym zastosowaniu będzie spisywał się rewelacyjnie? Sony Bravia 7 to propozycja, którą warto rozważyć, bo cechuje ją właśnie imponująca jakość połączona z ceną, która mieści się jeszcze granicach akceptowalności dla większej grupy użytkowników (65 cali można kupić za jakieś 8500 złotych).

Sony Bravia 7 (fot. Sony)

Co otrzymujesz w zamian? Telewizor oferujący bardzo wysoką jakość obrazu (pod względem kontrastu, kolorów i ostrości w ruchu), bezproblemowy dostęp do wszystkich popularnych serwisów VOD (dzięki systemowi Google TV) oraz – jak na sprzęt producenta PlayStation przystało – bardzo dobre możliwości w kontekście gier wideo.

Sony Bravia 7 (fot. Sony)

Nawet, jeśli sucha specyfikacja może na to nie wskazywać (a tak właśnie jest), Sony Bravia 7 to telewizor wyższej klasy, który prawdziwie imponuje w akcji, a nie tylko na papierze. Świetnie też się prezentuje – niezależnie od tego, czy wisi na ścianie, czy też stoi na szafce. W tym drugim przypadku mamy do wyboru aż cztery ustawienia stópek (szerokie, wąskie, niskie i wysokie).

Najważniejsze cechy Sony Bravia 7:

dostępne przekątne: 65, 75 i 85 cali

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120 Hz

system smart TV: Google TV

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast

łączność przewodowa: 4x HDMI, 2x USB, wyjście optyczne, LAN, CI

głośniki: 2.0 / 40 W

ceny i dostępność:

Jaki telewizor Mini LED kupić, gdy szukasz czegoś innego?

