„Sprytny” laptop Lenovo ląduje w polskich sklepach. Jest gratis dla kupujących

Na polskim rynku pojawił się zaprezentowany przed miesiącem laptop Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition. To lekki i smukły, a przy tym funkcjonalny i wydajny sprzęt pozwalający wykorzystać potencjał drzemiący w sztucznej inteligencji.

Polska premiera Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition

Laptop Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition bazuje na platformie Intel Core Ultra Series 2 – każdy model jest wyposażony w 8-rdzeniowy procesor z tej serii, ze zintegrowanym NPU o mocy obliczeniowej na poziomie 45 TOPS. Dzięki temu jest w stanie efektywnie wykorzystywać sztuczną inteligencję, lokalnie przetwarzając dane. O wydajność dba też od 16 do 32 GB pamięci typu LPDDR5X oraz SSD o pojemności maksymalnie 1 TB.

Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition (fot. Lenovo)

W trosce o komfortową pracę producent wyposażył swój sprzęt w 15,3-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2880×1800 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pokrywa też w 100% palety P3 i sRGB (z dokładnością Delta E<1). Z kolei akumulator o pojemności 70 Wh zapewnia długi czas działania z dala od gniazdka elektrycznego. Konkretnie sięga on nawet 22 godzin, a 15-minutowe ładowanie pozwala korzystać przez kolejne 3 godziny.

Przy tym wszystkim Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition jest laptopem lekkim (waży mniej niż półtora kilograma) i smukłym (grubość poniżej 14 mm). Mimo to oferuje dostęp do kompletu podstawowych gniazd, w tym 2 portów USB typu C, jednego złącza USB typu A oraz wyjścia HDMI 2.1. Jeśli zaś chodzi o łączność bezprzewodową, to do dyspozycji użytkowników oddano moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

A co w ogóle oznacza Aura Edition w nazwie urządzenia? Ano między innymi to, że „użytkownik może korzystać z Inteligentnych Trybów dopasowujących się na bieżąco do jego potrzeb – niezależnie od tego, czy pracuje, relaksuje się, czy tworzy. Inteligentne Tryby samoistnie dostosują ustawienia systemowe czy skontrolują wydajność baterii, dzięki czemu stwarzają świetne warunki do każdego działania”, jak tłumaczy producent.

Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition w promocji (fot. Lenovo)

Nowy laptop Lenovo już dostępny – niezła cena i promocja na start

Laptop powoli trafia do polskich sklepów, w cenach rozpoczynających się od ~5999 złotych. Producent obejmuje go 3-letnią gwarancją Lenovo Premium Care i dorzuca jeszcze prezent w postaci dwumiesięcznego dostępu do pakietu Adobe Creative Cloud. Co więcej, do 1 listopada 2024 roku trwa promocja na start, w ramach której nabywcy otrzymują gratisowo słuchawki Motorola Moto Buds+.

8 Ocena

Aby otrzymać taki prezent, po zakupie wystarczy się zarejestrować na stronie akcji. Dodam tylko, że promocją objętych zostało pięć konfiguracji oznaczonych jako 83HM002QPB, 83HM002PPB, 83HM002SPB, 83HM002TPB i 83HM002RPB.