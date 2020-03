Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 gen. – biznesowy laptop na miarę naszych czasów

Akcja Partnerska

ThinkPad – komputer, który w ciągu ostatnich kilkunastu lat zdążył się wkomponować w krajobraz przestrzeni biurowych tak mocno, że trudno sobie wyobrazić, by kiedykolwiek miało go tam zabraknąć. Mimo, że w jego otoczeniu zmienia się niemal wszystko – typowe biura przeobrażają się w otwarte przestrzenie robocze, kolejni pracownicy przychodzą i odchodzą, tylko ThinkPad wciąż pozostaje ten sam. Czy na pewno?

Mimo, że z oddali trudno dostrzec zmiany, seria przeszła długi proces ewolucji, by móc dotrzymać kroku swoim użytkownikom. Model ThinkPad X1 Carbon 7 generacji jest wyraźnym przykładem, że to, co zostało powszechnie uznane za standard, może być jeszcze lepsze.

Za co firmy pokochały ThinkPada?

Każdy, kto kiedykolwiek gościł we współczesnym biurze, a kto choć trochę interesuje się komputerami, z pewnością zauważył, że na zdecydowanej większości stanowisk spoczywają różne generacje jednego z najpopularniejszych modeli laptopów, jakie kiedykolwiek powstały: ThinkPada. Co sprawiło, że to właśnie on stał się najpopularniejszym laptopem biznesowym? Kilka kluczowych cech, bez których nie wyobrażamy sobie współczesnego laptopa.

Pierwszą, zasadniczą, była legendarna już wytrzymałość (potwierdzona standardem Mil STD 810G) i gotowość do wielogodzinnej pracy przez długi okres eksploatacji. Wykonane z najwyższej jakości komponentów laptopy, w których wszystkie podzespoły są ze sobą idealnie spasowane, to gwarancja bezproblemowego korzystania przez długich kilka lat, mimo trudnych, jak na sprzęt biurowy, warunków. ThinkPady bez problemu wytrzymują trudy biurowej codzienności, niezależnie od tego, czy pracują po kilka godzin dziennie na jednym stanowisku, czy towarzyszą swoim użytkownikom w małych i dużych podróżach służbowych.

Sama niezawodność nie wystarczyłaby jednak do osiągnięcia takiej popularności. Pomógł w tym również niespotykany do tej pory komfort użytkowania i wzorowa ergonomia. Do dziś klawiatura komputerów serii ThinkPad z doskonale wyważonym skokiem klawiszy i charakterystycznym TrackPointem, uchodzi za wzór narzędzia do tworzenia nawet najdłuższych tekstów. Komputery produkowane przez Lenovo zawsze słynęły z kompletnego wyposażenia w porty do podłączenia urządzeń peryferyjnych, co sprawia, że są urządzeniami o wszechstronnych zastosowaniach.

Nie bez znaczenia była również wydajność ThinkPadów i zapewniany przez nie czas pracy na baterii. Nigdy nie brakowało im wydajności do typowych zadań biurowych, a odstępy czasowe między kolejnymi ładowaniami mogły być wyjątkowo długie – również za sprawą możliwości montażu drugiej baterii, dostępnej w wybranych wariantach sprzętu.

Unikatowa kombinacja niezawodności, ergonomii, wszechstronności i wydajności sprawiła, że ThinkPad to obecnie niekwestionowany król przestrzeni biurowej.

Jak sprostać wymaganiom współczesnych pracowników?

Od momentu, kiedy ThinkPad na dobre rozgościł się w naszych biurach, minęło już sporo czasu. Przez ten czas sposób, w jaki wykonujemy swoje zadania zawodowe, uległ diametralnej zmianie. Firmy intensywnie stawiają na wszechstronność pracowników, wyznaczając im coraz to nowe zadania, częstokroć wymagające dużej mobilności i ciągłego dostępu do najnowszej technologii.

Konieczność częstego przemieszczania się sprawia, że wiele zadań, które dotychczas realizowane były w zaciszu biur, pracownicy wykonują zdalnie, niezależnie od tego, czy znajdują się w danym momencie w pociągu, samolocie, kawiarni czy domowym zaciszu. Obecna sytuacja, w której większość biur została zamknięta podkreśla jedynie, jak istotna jest gotowość do wykonywania zadań poza siedzibą pracodawcy. Zwiększają się również bazy danych, którymi dysponują firmy, co oznacza, że do ich obsługi wymagany jest sprzęt o odpowiednio zwiększonej wydajności.

Inżynierowie Lenovo zdawali sobie z tego, że w obliczu tak zmieniającego się świata muszą odświeżyć ThinkPada w taki sposób, by dostosować go do nowej rzeczywistości, jednocześnie nie tracąc żadnej z charakterystycznych cech, którymi ten podbił serca osób zawodowo pracujących na komputerach. W taki sposób powstał model Lenovo ThinkPad X1 Carbon – biznesowy laptop na miarę naszych czasów, który doczekał się już siedmiu generacji.

Biuro na wyciągnięcie ręki

Współczesna lista wymagań stawianych biznesowym komputerom zawiera wszystkie te cechy, z którymi musiały się zmierzyć pierwsze generacje laptopów sygnowanych charakterystycznym logotypem ThinkPad, a także wiele zupełnie nowych oczekiwań, równie trudnych do spełnienia. Laptop biznesowy ma być teraz jak najmniejszy i jak najlżejszy – nie może obciążać aktówki czy torby nawet podczas długiej podróży. Musi zapewnić stały dostęp do sieci i jeszcze dłuższy czas pracy na baterii – na wypadek, kilkugodzinnej pracy bez możliwości podłączenia do źródła zasilania.

Z uwagi na różnorodne miejsca pracy powinien zapewniać taki sam komfort pracy niezależnie od tego, czy pozostaje zadokowany na stanowisku biurowym i współpracuje z zewnętrznym monitorem, klawiaturą i myszką, czy pracuje podłączony do projektora w sali konferencyjnej albo w pełni samodzielnie, daleko od zakładu pracy. Dodatkowo, fakt wykorzystywania go na spotkaniach biznesowych i prezentacjach dla partnerów i potencjalnych klientów, stwarza wymóg estetycznego, minimalistycznego wyglądu. Nowe ThinkPady po prostu muszą spełniać te wszystkie kryteria i jak pokazuje X1 Carbon 7 – spełniają.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 waży zaledwie 1,08 kg przy grubości 14,9 mm, co sprawia, że bez problemu zmieści się w większości torebek, aktówek i plecaków, nie stanowiąc dla swojego użytkownika nadmiernego obciążenia. Mimo tak kompaktowych wymiarów, znalazło się w nim miejsce dla wyjątkowo mocnych podzespołów: procesora Intel Core 8. generacji, 16 GB pamięci operacyjnej i dysku twardego PCIe o pojemności do 2 TB. Za dostęp do internetu poza biurem odpowiada wbudowany modem LTE, a 14-calowa, matowa matryca o rozdzielczości nawet 4K, zapewnia wysoki komfort pracy bez konieczności podłączania zewnętrznego monitora.

Mimo takich podzespołów, ThinkPadowi nie zabraknie energii do działania – wbudowana bateria zapewnia do 18,3 godzin pracy. Jako że urządzenie jest w pełni gotowe do częstej pracy poza biurem, producent pamiętał o zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, który gwarantują wbudowany czytnik linii papilarnych i kamerka ze wsparciem dla Windows Hello oraz autorski pakiet zabezpieczeń Lenovo ThinkShield.

Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 to przykład na to, że koncept ThinkPada przetrwał próbę czasu, a dzięki konsekwentnej ewolucji będzie wyznaczał standardy laptopów biznesowych przez długie lata.

