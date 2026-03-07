Z takim smartfonem zostaniecie królami biwaku (i nie tylko)

Są takie smartfony, które najlepiej czują się na kanapie czy niedaleko biurka. Są też takie modele, które aż proszą się o wyjazd w góry i kontakt z naturą. Nowe smartfony Ulefone to idealni przedstawiciele tej drugiej kategorii.
Czym wyróżnia się seria Ulefone RugKing?
Odpowiedź na pytanie postawione wyżej jest nieco podchwytliwa. Z jednej strony mamy do czynienia ze wzmocnionymi smartfonami o budżetowej specyfikacji, więc mało kogo zachwyci 8 GB RAM-u czy układ mobilny Unisoc.
Z drugiej strony każde z urządzeń ma w sobie coś unikalnego, przez co trudno mówić o wspólnym mianowniku. Weźmy na tapet np. takiego RugKing, który został zaprezentowany we wrześniu 2025 roku. 36-milimetrowy głośnik z tyłu jest w stanie grać z mocą 126 dB, co sprawia, że jest jednym z najgłośniej grających urządzeń na rynku. Za to w modelu RugKing 4 Pro zastosowano dwie mocne diody LED oferujące jasność na poziomie 120 lumenów. RugKing 2 Pro może natomiast liczyć na Waszą uwagę dzięki niskiej cenie.
Porównanie smartfonów z serii RugKing
Pełną tabelę porównującą urządzenia możecie przeanalizować poniżej:
|Smartfon
|UleFone RugKing
|UleFone RugKing 2 Pro
|UleFone RugKing 3 Pro
|UleFone RugKing 4 Pro
|Ekran
|LCD IPS, 5,99 cala, rozdzielczość HD+, częstotliwość odświeżania 60 Hz
|LCD IPS, 5,45 cala, HD+, 90 Hz
|LCD IPS, 6,56 cala, HD+, 120 Hz
|LCD IPS, 6,56 cala, HD+, 120 Hz
|Układ mobilny
|Unisoc T7255
|Unisoc T7250
|Unisoc T7250
|Unisoc T7250
|RAM
|8 GB
|4 GB
|8 GB
|8 GB
|Pamięć wewnętrzna
|256 GB, UFS 2.2
|128 GB, UFS 2.1
|128 GB, UFS 2.2
|256 GB, UFS 2.2
|Aparat z tyłu #1
|główny, 50 Mpix
|13 Mpix
|główny, 48 Mpix
|główny, 48 Mpix
|Aparat z tyłu #2
|makro, 2 Mpix
|brak
|makro, 2 Mpix
|makro, 2 Mpix
|Aparat z przodu
|8 Mpix
|5 Mpix
|8 Mpix
|8 Mpix
|Akumulator
|9600 mAh, ładowanie 18 W
|4550 mAh ładowanie 10 W
|5700 mAh, ładowanie 10 W
|10200 mAh, ładowanie 18 W
|Wytrzymałość
|Szkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69K
|Szkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69K
|Szkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69K
|Szkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69K
|slot na microSD
|tak
|tak
|tak
|bd
|Łączność
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS
|Wymiary
|173,4 x 83,4 x 18,3 mm
|159 x 80 x 15,7 mm
|173,8 x 83 x 12,9 mm
|178,6 x 84 x 19,2 mm
|Waga
|397 g
|253,7 g
|286 g
|405 g
Smartfony Ulefone z serii RugKing są już dostępne w sklepach. Ceny za poszczególne modele prezentują się następująco:
- UleFone RugKing – od 899 złotych,
- UleFone RugKing 2 Pro – od 599 złotych,
- UleFone RugKing 3 Pro – 649 złotych,
- UleFone RugKing 4 Pro – 799 złotych.