Z takim smartfonem zostaniecie królami biwaku (i nie tylko)

Są takie smartfony, które najlepiej czują się na kanapie czy niedaleko biurka. Są też takie modele, które aż proszą się o wyjazd w góry i kontakt z naturą. Nowe smartfony Ulefone to idealni przedstawiciele tej drugiej kategorii.

Czym wyróżnia się seria Ulefone RugKing?

Odpowiedź na pytanie postawione wyżej jest nieco podchwytliwa. Z jednej strony mamy do czynienia ze wzmocnionymi smartfonami o budżetowej specyfikacji, więc mało kogo zachwyci 8 GB RAM-u czy układ mobilny Unisoc.

Z drugiej strony każde z urządzeń ma w sobie coś unikalnego, przez co trudno mówić o wspólnym mianowniku. Weźmy na tapet np. takiego RugKing, który został zaprezentowany we wrześniu 2025 roku. 36-milimetrowy głośnik z tyłu jest w stanie grać z mocą 126 dB, co sprawia, że jest jednym z najgłośniej grających urządzeń na rynku. Za to w modelu RugKing 4 Pro zastosowano dwie mocne diody LED oferujące jasność na poziomie 120 lumenów. RugKing 2 Pro może natomiast liczyć na Waszą uwagę dzięki niskiej cenie.

Ulefone RugKing (Źródło: UleFone)
Ulefone RugKing 3 Pro (Źródło: UleFone)
Ulefone RugKing 2 Pro (Źródło: UleFone)
Ulefone RugKing 4 Pro (Źródło: UleFone)

Porównanie smartfonów z serii RugKing

Pełną tabelę porównującą urządzenia możecie przeanalizować poniżej:

SmartfonUleFone RugKingUleFone RugKing 2 ProUleFone RugKing 3 ProUleFone RugKing 4 Pro
EkranLCD IPS, 5,99 cala, rozdzielczość HD+, częstotliwość odświeżania 60 HzLCD IPS, 5,45 cala, HD+, 90 HzLCD IPS, 6,56 cala, HD+, 120 HzLCD IPS, 6,56 cala, HD+, 120 Hz
Układ mobilnyUnisoc T7255Unisoc T7250Unisoc T7250Unisoc T7250
RAM8 GB4 GB8 GB8 GB
Pamięć wewnętrzna256 GB, UFS 2.2128 GB, UFS 2.1128 GB, UFS 2.2256 GB, UFS 2.2
Aparat z tyłu #1główny, 50 Mpix13 Mpixgłówny, 48 Mpixgłówny, 48 Mpix
Aparat z tyłu #2makro, 2 Mpixbrakmakro, 2 Mpixmakro, 2 Mpix
Aparat z przodu8 Mpix5 Mpix8 Mpix8 Mpix
Akumulator9600 mAh, ładowanie 18 W4550 mAh ładowanie 10 W5700 mAh, ładowanie 10 W10200 mAh, ładowanie 18 W
WytrzymałośćSzkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69KSzkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69KSzkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69KSzkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69K
slot na microSDtaktaktakbd
ŁącznośćWi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPSWi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPSWi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPSWi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS
Wymiary173,4 x 83,4 x 18,3 mm159 x 80 x 15,7 mm173,8 x 83 x 12,9 mm178,6 x 84 x 19,2 mm
Waga397 g253,7 g286 g405 g

Smartfony Ulefone z serii RugKing są już dostępne w sklepach. Ceny za poszczególne modele prezentują się następująco:

  • UleFone RugKing – od 899 złotych,
  • UleFone RugKing 2 Pro – od 599 złotych,
  • UleFone RugKing 3 Pro – 649 złotych,
  • UleFone RugKing 4 Pro – 799 złotych.
Gdzie kupić?

UleFone RugKing

ok. 899 zł
(Przybliżona cena z dnia: 7 marca 2026)
RTV Euro AGD
OleOle
