Z takim smartfonem zostaniecie królami biwaku (i nie tylko)

Są takie smartfony, które najlepiej czują się na kanapie czy niedaleko biurka. Są też takie modele, które aż proszą się o wyjazd w góry i kontakt z naturą. Nowe smartfony Ulefone to idealni przedstawiciele tej drugiej kategorii.

Czym wyróżnia się seria Ulefone RugKing?

Odpowiedź na pytanie postawione wyżej jest nieco podchwytliwa. Z jednej strony mamy do czynienia ze wzmocnionymi smartfonami o budżetowej specyfikacji, więc mało kogo zachwyci 8 GB RAM-u czy układ mobilny Unisoc.

Z drugiej strony każde z urządzeń ma w sobie coś unikalnego, przez co trudno mówić o wspólnym mianowniku. Weźmy na tapet np. takiego RugKing, który został zaprezentowany we wrześniu 2025 roku. 36-milimetrowy głośnik z tyłu jest w stanie grać z mocą 126 dB, co sprawia, że jest jednym z najgłośniej grających urządzeń na rynku. Za to w modelu RugKing 4 Pro zastosowano dwie mocne diody LED oferujące jasność na poziomie 120 lumenów. RugKing 2 Pro może natomiast liczyć na Waszą uwagę dzięki niskiej cenie.

Ulefone RugKing (Źródło: UleFone) Ulefone RugKing 3 Pro (Źródło: UleFone) Ulefone RugKing 2 Pro (Źródło: UleFone) Ulefone RugKing 4 Pro (Źródło: UleFone)

Porównanie smartfonów z serii RugKing

Pełną tabelę porównującą urządzenia możecie przeanalizować poniżej:

Smartfon UleFone RugKing UleFone RugKing 2 Pro UleFone RugKing 3 Pro UleFone RugKing 4 Pro Ekran LCD IPS, 5,99 cala, rozdzielczość HD+, częstotliwość odświeżania 60 Hz LCD IPS, 5,45 cala, HD+, 90 Hz LCD IPS, 6,56 cala, HD+, 120 Hz LCD IPS, 6,56 cala, HD+, 120 Hz Układ mobilny Unisoc T7255 Unisoc T7250 Unisoc T7250 Unisoc T7250 RAM 8 GB 4 GB 8 GB 8 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB, UFS 2.2 128 GB, UFS 2.1 128 GB, UFS 2.2 256 GB, UFS 2.2 Aparat z tyłu #1 główny, 50 Mpix 13 Mpix główny, 48 Mpix główny, 48 Mpix Aparat z tyłu #2 makro, 2 Mpix brak makro, 2 Mpix makro, 2 Mpix Aparat z przodu 8 Mpix 5 Mpix 8 Mpix 8 Mpix Akumulator 9600 mAh, ładowanie 18 W 4550 mAh ładowanie 10 W 5700 mAh, ładowanie 10 W 10200 mAh, ładowanie 18 W Wytrzymałość Szkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69K Szkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69K Szkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69K Szkło Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68/IP69K slot na microSD tak tak tak bd Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Wymiary 173,4 x 83,4 x 18,3 mm 159 x 80 x 15,7 mm 173,8 x 83 x 12,9 mm 178,6 x 84 x 19,2 mm Waga 397 g 253,7 g 286 g 405 g

Smartfony Ulefone z serii RugKing są już dostępne w sklepach. Ceny za poszczególne modele prezentują się następująco:

UleFone RugKing – od 899 złotych,

UleFone RugKing 2 Pro – od 599 złotych,

UleFone RugKing 3 Pro – 649 złotych,

UleFone RugKing 4 Pro – 799 złotych.