Laptop z przezroczystym ekranem. Co kombinuje Lenovo?

Widzieliśmy już różne dziwne pomysły na przenośne komputery, ale to może być jedna z najbardziej osobliwych konstrukcji. Wygląda na to, że Lenovo zamierza wykorzystać targi MWC 2024, aby przedstawić światu pierwszy na świecie laptop z… przezroczystym wyświetlaczem.

Podczas styczniowych targów CES 2024 firma LG wywołała niemałe emocje, pokazując przezroczysty telewizor OLED. Jeśli urządzenie zrobiło na Tobie wrażenie, to być może ucieszy Cię wiadomość, że możemy być świadkami eksplozji trendu na przezroczystość właśnie.

Laptop z przezroczystym wyświetlaczem

Jeszcze w tym miesiącu – podczas targów MWC 2024 w Barcelonie – firma Lenovo ma zaprezentować przenośny komputer, którego część z klawiaturą będzie relatywnie klasyczna, ale druga połowa to już coś całkowicie futurystycznego. Górną pokrywę tworzyć ma bowiem przezroczysty wyświetlacz typu OLED zamknięty w niemal bezramkowej konstrukcji.

Źródłem tych informacji jest serwis Windows Report, który przedstawił także pierwsze zdjęcia urządzenia. Sugerują one, że wyświetlacz rzeczywiście byłby prawie całkowicie niewidoczny, ale też, że w kontekście klawiatury producent może postawić na panel dotykowy – podobnie jak w ThinkPadzie X1 Fold czy Yoga Booku 9i albo też najnowszym ZenBooku Duo firmy ASUS. Nieznane są jednak żadne szczegóły na temat specyfikacji tego modelu, poza tym, że będzie działać w oparciu o system Windows 11.

Przezroczysty laptop Lenovo Przezroczysty laptop Lenovo w pełnej krasie (źródło: Windows Report)

Nadciągający model ma zasilić rodzinę ThinkBooków (choć niewykluczone, że ostatecznie trafi do innej serii). Technicznie stworzenie takiego komputera jest jak najbardziej możliwe – pokazuje to chociażby przykład wspomnianego już wcześniej telewizora LG z przezroczystym wyświetlaczem. Inną kwestią pozostaje jednak to, czy w przypadku przenośnego komputera takie rozwiązanie ma sens. Sprowadza się to przede wszystkim do tego, jak wysoki kontrast uda się osiągnąć producentowi, a także jak solidna będzie to konstrukcja. W przypadku laptopa mówimy wszak o sprzęcie przenoszonym z miejsca na miejsce.

Wszystko wyjaśni się na MWC 2024

Jako że targi MWC 2024 rozpoczną się już 26 lutego, nie będziemy długo trzymani w niepewności. Albo jeszcze przed końcem tego miesiąca doczekamy się oficjalnej prezentacji, albo też okaże się, że taki sprzęt wcale nie istnieje. Jakieś preferencje?

Podczas tej samej imprezy producent pokazać ma także hybrydowe urządzenie ThinkBook 14 G4 o odświeżonej stylistyce, ThinkPady T14 (5. generacji) z procesorami Intel i AMD oraz 16-calowy model ThinkPad T16 (3. generacji). Charakterystyczną cechą wszystkich tych modeli będzie konstrukcja z „notchem”.

Poza tym nowych wersji doczekać mają się komputery ThinkPad x12 Detachable oraz ThinkVision M14T. Na konkrety musimy jednak poczekać do samego wydarzenia.