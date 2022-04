Laptopy LG gram 2022 – wiemy, jakie innowacje zastosował producent

LG Electronics, południowokoreański producent elektroniki, prezentuje odświeżoną linię laptopów LG gram 2022. Oferta jest na tyle różnorodna, że każdy powinien znaleźć ultrabooka skrojonego na miarę indywidualnych potrzeb.

Reklama

LG gram 2022

Kilka dni temu anonsowaliśmy Wam, że Asus zmieni wzornictwo swoich urządzeń. Dzisiaj wracamy z kolejną informacją ze świata laptopów. Firma LG zaprezentowała serię LG gram na 2022 rok. Nie bez przyczyny napisałem powyżej o różnorodnej ofercie. W skład serii wchodzi bowiem siedem nowych modeli.

Serię laptopów ma charakteryzować matryca IPS, zapewniająca wierne odwzorowanie kolorów i ekrany utrzymane w proporcji 16:10. Dodatkowo, nowe panele zapewnią pokrycie przestrzeni barwnej DCI-P3 na poziomie 99%. Wszystkie modele (z wyjątkiem LG gram 2-in-1) będą wyposażone w powłokę antyrefleksyjną, która pozwala na pracę w utrudnionych warunkach oświetleniowych.

Poza bogatą ofertą modeli, przedsiębiorstwo zapowiada ogólny wzrost ich wydajności – o około 22% względem serii zeszłorocznej. Nie jest to niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę komponenty stosowane w tych ultrabookach: dysk SSD Gen4 NVMe, a także niskonapięciową pamięć RAM LPDDR5. W każdym z laptopów zaimplementowany został procesor Intel Core 12. generacji – Alder Lake.

Poniżej przedstawiam wszystkie modele wchodzące w skład linii:

LG gram 17 (17Z90Q),

LG gram 16 (16Z90Q),

LG gram 15 (15Z90Q),

LG gram 14 (14Z90Q),

LG gram 2-in-1 (16T90Q i 14T90Q),

LG +view do LG gram (16MQ70).

Czym jeszcze LG próbuje nas zaskoczyć?

Innowacyjne oprogramowanie – LG Glance by Mirametrix, pozwala na wyraźnie zwiększenie komfortu użytkowania. W jaki sposób? Automatycznie blokuje ekran, kiedy użytkownik odsuwa się od urządzenia na konkretną odległość, a także ostrzeże go, kiedy ktoś spróbuje spojrzeć na ekran zza jego pleców – rozwiązanie z pewnością niesamowicie przydatne podczas pracy w biurze. Takie oprogramowanie przydaje się również, gdy korzystamy z kilku zintegrowanych monitorów. Wtedy kursor myszy i okno, na którym aktualnie pracujemy, automatycznie przenoszą się na ekran, na który patrzymy.

Nowe modele LG gram 2-in-1 (16 i 14-calowe) to także możliwość przełączania się między funkcją tabletu i laptopa w zaledwie kilka sekund. Zyskały fabrycznie zainstalowane aplikacje do tworzenia notatek i rysunków, z myślą o LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0) – rysiku dołączanym do urządzeń.

LG gram +View (źródło: LG)

Ultralekka konstrukcja jest jednocześnie wytrzymała, co umożliwia aluminiowa obudowa z bardzo wąskimi ramkami – choć nie we wszystkich wariantach. Waga laptopów zaczyna się od 999 gramów (LG gram 14) do prawie trzech kilogramów (LG gram 17). Co rozumiemy poprzez wytrzymałość modeli z serii? Spełnienie standardu militarnego MIL-STD-810G, który obowiązuje w amerykańskiej armii. Zapewnia to posiadacza o trwałości urządzenia w różnych sytuacjach.

Jeśli mówimy o standardach, nie możemy zapomnieć o certyfikacie Intel Evo, który jest potwierdzeniem między innymi tego, że laptopom LG gram 2022 praca z wieloma aplikacjami jednocześnie jest niestraszna. Patrząc na specyfikacje urządzeń, pojemność akumulatorów zaczyna się od 72 Wh (LG gram 14) do 90 Wh w wariancie 17-calowym.

źródło: LG

W tegorocznej odsłonie otrzymamy także nowość: ekran +view do LG gram. W praktyce jest to 16-calowy przenośny monitor ze zdejmowanym etui. LG +view zapewni dodatkowy ekran przestrzeni roboczej poprzez złącze USB-C. Z monitora można korzystać w orientacji poziomej lub pionowej, co podkreśla wszechstronność urządzenia. Z laptopem LG gram 16 stworzą zgrany duet pod względem zarówno estetycznym, jak i użytkowym.

Firma zadbała również o aspekt ekologiczny podczas produkcji. Wszystkie produkty LG gram 2022 są dostarczane w ekologicznych opakowaniach, które możemy przekształcić w – na przykład – kalendarze stojące. W Polsce laptopy z serii LG gram 2022 będzie można zakupić już od czerwca.

Powinniśmy być przygotowani na wysokie ceny. Jednakże kupując ultrabooka z tej serii możemy żyć ze świadomością, że mamy do czynienia z produktem klasy premium, który w zależności od tego, czy będzie nam służyć do pracy, na zajęciach szkolnych czy do rozrywki – ma sprostać wszelkim zadaniom, stawianym przez nawet najbardziej wymagających użytkowników.