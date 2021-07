Masz laptopa gamingowego z RTX 3000 firmy Acer? Wkrótce przyspieszy

Jeżeli jesteś posiadaczem laptopa do gier marki Acer z kartą graficzną z serii RTX 3000, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Za sprawą najnowszej aktualizacji będziesz w stanie uzyskać jeszcze wyższą wydajność w programach oraz grach komputerowych.

Laptopy Acer RTX 3000 z serii Nitro oraz Predator dostaną aktualizację

Wszyscy wiemy, jak wygląda modernizacja laptopa do gier. Tak naprawdę jedynymi elementami, które możemy wymienić, są pamięć operacyjna i dyski wewnętrzne. Zmiana pamięci RAM może skutkować dodatkową wydajnością, a szybszy dysk pomaga skrócić czas wczytywania gry, ale trudno liczyć na coś więcej. W mobilnych komputerach procesor i karta graficzna to elementy przymocowane na stałe do płyty głównej.

W komputerze typu desktop niesatysfakcjonująca liczba ramek obrazowych wyświetlanych na minutę zazwyczaj nie jest problemem: CPU czy GPU wymienimy w prosty sposób. Natomiast w laptopie do gier trzeba sobie radzić z tym, co jest na pokładzie – i to od zakupu aż do wymiany na nowy model. Aktualizacja komponentów nie wchodzi w grę, a więc jedynym sposobem na dodatkowe FPS-y jest podkręcenie zegarów układu graficznego czy procesora, czyli ogólna ingerencja w oprogramowanie.

Acer prezentując najnowsze laptopy dedykowane graczom, wprowadził do sprzedaży modele z różnych półek cenowych. W ofercie znajdziemy laptopy z mobilnymi kartami GeForce RTX 3050, RTX 3050 Ti, RTX 3060, RTX 3070 oraz RTX 3080. Wydajność poszczególnych układów może się różnić od siebie ze względu na różny poziom TGP, czyli całkowitej mocy, jaką konsumuje układ graficzny.

Predator Triton 500 SE (źródło: Acer)

Nadchodząca aktualizacja producenta ma na celu podniesienie maksymalnego progu TGP nawet o 30 W. Wzrost wskaźnika TGP pozwoli na zwiększenie taktowania zegara procesora graficznego, a co za tym idzie – użytkownicy będą mogli cieszyć się dodatkowymi klatkami na sekundę. Naturalnie, podniesienie TGP będzie zależne od modelu laptopa oraz od tego, jak bardzo wydajny system chłodzenia ma pod maską.

Aktualizację oprogramowania mają otrzymać posiadacze modeli z serii Acer Nitro –AN517-52, AN517-53, AN517-54, AN517-41, AN515-55, AN515-56, AN515-57, AN515-45. Producent nie zapomniał o modelach Acer Predator Helios 300 z kodami producenta PH317-55, PH315-53 i PH315-54 oraz laptopami z serii Predator Triton 300, ukrytymi pod nazwami kodowymi PT515-53 i PT314-51.

Aby otrzymać dodatkową wydajność, wystarczy uaktualnić wersję BIOS do najnowszej.