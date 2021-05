Trzy odświeżone notebooki gamingowe Acera są wyposażone w najnowsze procesory Intela

Zaledwie kilka godzin temu informowaliśmy o premierze 11. generacji procesorów Intela, a Acer już zdążył zaprezentować trzy gamingowe notebooki napędzane najnowszymi tworami Intela.

Acer zaprezentował trzy odświeżone gamingowe laptopy, a mianowicie Predator Triton 300, Predator Helios 300 i Nitro 5. Cała trójka będzie działała w oparciu o najnowsze procesory Intel 11. generacji i karty graficzne NVIDIA GeForce z serii RTX 30xx.

Predator Triton 300

Pierwszy z trzech odświeżonych laptopów, czyli Predator Triton 300, będzie wyróżniał się zgrabną, metalową obudową o grubości jedynie 19,9 milimetra, co pozwoli na wygodne przenoszenie go w plecaku czy teczce. Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, w środku umieszczono prawdziwie gamingową specyfikację: procesor Intel 11. generacji z serii H o taktowaniu 4,6 GHz oraz grafikę GeForce RTX 3080, wspierane pamięcią RAM DDR4 o maksymalnej pojemności 32 GB.

Predator Triton 300 (Fot. Acer)

Do wyboru będą dwie wersje wyświetlacza, a mianowicie ekran QHD o odświeżaniu 165 Hz oraz FHD z wysokim odświeżaniem aż 360 Hz. Obie matryce mają jednak ten sam czas reakcji wynoszący 3 ms.

Za chłodzenie będą odpowiedzialne dwa wentylatory, a jeden z nich to najnowszy AeroBlade 3D piątej generacji. Wykorzystuje on 89 metalowych łopatek i bioniczną konstrukcję końcówki skrzydła, dzięki czemu możliwy jest przepływ powietrza lepszy aż o 55% w porównaniu do wentylatora z tworzywa sztucznego. Gdyby tego było mało, to producent pokusił się też o oddzielne rurki cieplne dla procesora i karty graficznej oraz strategicznie rozmieszczone otwory wlotowe i wylotowe.

Jak na gamingowy sprzęt przystało w Tritonie 300 nie zabrakło strefowo podświetlanej klawiatury RGB. Dodatkowym ułatwieniem dla graczy są wyróżnione na kolorowo przyciski WASD oraz strzałki. Dzięki zastosowaniu DTS X: Ultra można uzyskać dźwięk przestrzenny 360°.

Intel Killer E2600G Ethernet, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i i Control Center 2.0 zapewniają mniejsze opóźnienia sieciowe, a szereg portów takich jak HDMI 2.1, 3x USB 3.2, Display Port oraz USB typu C z Thunderbolt 4 pozwalają na podłączenie wielu urządzeń peryferyjnych.

Predator Helios 300

Drugi w kolejności Predator Helios 300, także został wyposażony w najnowszy procesor Intel z serii H, grafikę GeForce RTX 3070 oraz maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR4. Całość chłodzi pojedynczy wentylator wykonany w technologii AeroBlade 3D piątej generacji, czyli tej zastosowanej w Tritonie 300. Wersja 17-calowa korzysta ponadto z autorskiego systemu Acera – Vortex Flow, który generuje przepływy aerodynamiczne, czym poprawia chłodzenie procesora, karty graficznej i obudowy.

Predator Helios 300 (Fot. Acer)

Tak jak w przypadku pierwszego modelu, do wyboru będą dwie wersje wyświetlacza, a czterostrefowo podświetlana klawiatura została wzbogacona o klawisze Turbo oraz PredatorSense, który otwiera aplikację narzędziową Predator.

Fot. Acer

Nitro 5

Acer Nitro 5 został wyposażony w procesor Intel 11. generacji z serii H, grafikę GeForce RTX 3070 oraz 32 GB pamięci RAM DDR4. Do wyboru są wersje 15,6-calowa oraz 17,3-calowa, obie mają ekrany QHD IPS o odświeżaniu 165 Hz i czasie reakcji wynoszącym 3 ms. Producent zadbał też o wygląd, bowiem ekran zajmuje aż 80% panelu przedniego, co sprawia, że ramki wokół wyświetlacza są raczej niewielkie.

Acer Nitro 5 (fot. Acer)

Dane można przechowywać na dysku SSD o pojemności 1 TB lub standardowym HDD o pojemności 2 TB. Układ chłodzenia wykonano w technologii Acer Coolboost, obejmującej dwa wentylatory, strategicznie umieszczony wlot oraz wylot powietrza z czterema otworami. Pozwala to zwiększyć prędkość wentylatora o 10% i w efekcie osiągnąć o 9% lepsze chłodzenie.

Ile kosztują najnowsze laptopy Acera?

Predator Triton 300 pojawi się w Polsce na przełomie sierpnia i września, a jego cena wyniesie około 6 000 złotych.

Dwie wersje Predatora Helios 300 pojawią się w Polsce na przełomie lipca i sierpnia, a ich cena będzie się wahała pomiędzy 5500-6000 złotych.

Acer Nitro 5 również w dwóch wersjach pojawi się w Polsce w sierpniu, a ich ceny wyniosą około 4000 złotych.

Szczegółowe informacje o najnowszych modelach znajdują się na stronie producenta.