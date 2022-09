Premiera notebooka Nokia PureBook Fold. Niby taki „fold”, a się nie składa

Producenci elektroniki przyzwyczaili nas, że urządzenia o składanych wyświetlaczach często mają w nazwie „fold”, co poniekąd tłumaczy konstrukcję sprzętu. Jak się jednak okazuje, nowy laptop Nokia PureBook Fold mimo nazwy nie ma składanego ekranu, a więc co ma do zaoferowania?

Nokia PureBook Fold – niestety bez składanego ekranu

Na tegorocznych targach IFA 2022, które odbyły się w Berlinie, producenci zaprezentowali całą masę sprzętu różnego pokroju. Nie zabrakło tu oczywiście kultowej marki Nokia, która pokazała światu swoje najnowsze laptopy z serii PureBook.

Mamy na przykład PureBook Fold – ten co prawda składa się, ale nieco inaczej niż hybrydy pokroju, takie jak ASUS Zenbook 17 Fold, czy Lenovo ThinkPad X1 Fold. Nokia niestety nie ma elastycznego ekranu (chociaż ten jest dotykowy), a jedynie sztywny zawias umożliwiający pracę w trybie tabletu.

Nokia PureBook Fold

Panel ma przekątną 14,1 cala i pracuje w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) ze standardowym odświeżaniem 60 Hz i jasnością szczytową na poziomie 250 nitów. Urządzenie ma do dyspozycji procesor Intel Pentium Silver N6000, 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

W urządzenie wbudowano dwa porty USB-C 3.2, jeden USB-A 3.2, a także gniazdo słuchawkowe audio jack 3,5 mm. Oprócz gniazd wmontowano też oczywiście moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5. Całość waży 1,66 kg ma baterię o pojemności 38 Wh, która ma zapewnić do 8 godzin pracy na baterii z funkcją ładowania 44 W.

Są też inne laptopy Nokii – w tym model Pro

Poza laptopem Fold Nokia na targach IFA pokazała PureBook Lite, który jest bardzo podobny do „składanego” pod względem specyfikacji, ale został pozbawiony dotykowego ekranu i specjalnego zawiasu. To bardziej budżetowa rzecz: ma plastikową obudowę, 1-Mpix kamerkę do rozmów i dwa głośniki. Główną różnicą jest niższa waga na poziomie 1,47 kg. Reszta specyfikacji jest identyczna.

PureBook Lite (źródło: Nokia)

Najbardziej zaawansowanym modelem z całej trójki jest natomiast jest model Nokia PureBook Pro, który będzie sprzedawany w dwóch wersjach – z 17,3-calowym ekranem, a także panelem 15,6 cala (też Full HD). Otrzyma pojemniejszy akumulator 57 Wh (63 Wh w 17,3-calowej wersji) z możliwością ładowania 65 W. Największą zmianą jest mocniejszy procesor Intela 12. generacji, czyli Core i3-1220P połączony z 8 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Urządzenie otrzyma także solidniejszy zestaw 4 głośników i kamerkę internetową 2 Mpix. Wersja 15,6 cala waży 2,0 kg, zaś wariant 17,3 cala – 2,5 kg. Model Nokia PureBook Fold będzie dostępny w cenie 549 euro (równowartość ~2600 złotych), zaś Lite – 449 euro (~2100 złotych).