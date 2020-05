Huawei MateBook X Pro 2020 wchodzi do Polski. W przedsprzedaży P30 gratis!

O ile nowe smartfony Huawei przestały być dla wielu osób atrakcyjną propozycją, z uwagi na brak GMS, tak o laptopach nie można tego powiedzieć. Najlepszym tego przykładem jest Huawei MateBook X Pro 2020, który został dziś oficjalnie wprowadzony na polski rynek (i wygląda obłędnie w zielonej wersji kolorystycznej).

Huawei MateBook X Pro 2020 – specyfikacja

Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to laptop z najwyższej półki. Po otworzeniu oczom użytkownika ukazuje się 13,9-calowy wyświetlacz LTPS o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 3000×2000 pikseli, który otaczają bardzo wąskie ramki (co wygląda naprawdę efektownie). Ekran charakteryzuje się też kontrastem 1500:1 i jasnością maksymalną na poziomie 450 nitów oraz 100% pokryciem palety barw sRGB.

Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, iż wyświetlacz można obsługiwać również palcami. Producent stworzył też mechanizm, pozwalający szybko robić zrzuty ekranu – w tym celu wystarczy przesunąć trzema palcami w dół po ekranie (genialne w swojej prostocie i szalenie przydatne w wielu sytuacjach).

Jak przystało na laptop z najwyższej półki, wydajność również musi być topowa. W Huawei MateBook X Pro 2020 odpowiada za nią (w zależności od konfiguracji) procesor Intel Core i5-10210U 1,6 GHz (do 4,2 GHz) lub Intel Core i7-10510U 1,8 GHz (do 4,9 GHz) wraz z układem graficznym Intel UHD oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250.

Huawei MateBook X Pro 2020 oferuje też 16 GB LPDDR3 RAM 2133 MHz i od 512 GB do 1 TB na dysku NVMe PCIe SSD. Laptop zasilany jest przez baterię o pojemności 56 Wh, która ma wystarczyć na nawet do 13 godzin odtwarzania wideo lub do 15 godzin standardowej pracy. Do ładowania służy zaś zasilacz o mocy 65 W (30 minut ładowania zapewni aż 6 godzin działania).

Huawei MateBook X Pro 2020 oferuje także czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem włączania oraz wysuwaną kamerę internetową (znajduje się ona pomiędzy klawiszami F6 i F7), a także cztery głośniki i tyle samo mikrofonów, które wyłapują dźwięk nawet z odległości czterech metrów. Do tego na pokładzie jest moduł NFC do szybkiego przesyłania plików ze smartfona (Huawei OneHop). Warto też dodać, że klawiatura w tym laptopie jest podświetlana.

Huawei MateBook X Pro 2020 ma grubość 14,6 mm i waży zaledwie 1,33 kg. Laptop oferuje też dostęp do dwóch portów USB-C ze wsparciem dla przesyłania plików, ładowania i funkcji DisplayPort oraz jednego USB-A 3.0, a także 3,5 mm audio.

Huawei MateBook X Pro 2020 – cena

Intel Core i5-10210U + 16 GB RAM + 512 GB SSD – 6999 złotych

Intel Core i7-10510U + 16 GB + 1 TB SSD – 8499 złotych

Co ciekawe, w przedsprzedaży, która potrwa od 7 do 20 maja 2020 roku, za złotówkę będzie dodawany do laptopa smartfon Huawei P30, który standardowo kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji 1999 złotych!

Huawei MateBook X Pro 2020 – recenzja (Intel Core i7-10510U)

Źródło: Huawei