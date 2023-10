Nowe głośniki Hama sprawdzą się w plenerze i na imprezie

Marka Hama ostatnio mocno rozszerza swoją ofertę sprzętu audio. Owocem współpracy nawiązanej przez firmę z niemieckim przedsiębiorstwem Canton są dwa bezprzewodowe głośniki: Glow Pro i Mate Pro. Producent chwali się, że ten sprzęt przyda się na imprezie, ale też w plenerze. Co oferują oba urządzenia?

„Imprezowy” głośnik Hama

Producent głośnika Glow Pro przekonuje, że pomoże on zadbać o wystarczająco donośny podkład muzyczny do imprez i spotkań. To jednak nie wszystko, ponieważ jeszcze bardziej imprezowy klimat stworzy on za pomocą wbudowanych w obudowę diod LED, które tworzą ciekawe efekty świetlne. Jego użytkownicy mogą wybrać pomiędzy trzema trybami oświetlenia.

Nowy głośnik Hama może pochwalić się mocą 30 W oraz możliwością bezprzewodowego działania do 10 metrów od źródła, dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth w wersji 5.0. Dźwięk można przesyłać też za pomocą kabla, wykorzystując do tego złącze audio 3,5 mm. Urządzenie zasilane jest akumulatorem o pojemności 2000 mAh i według zapewnień producenta ma to wystarczyć nawet na 12 godzin pracy. Proces uzupełniania energii w baterii trwa około 3 godzin.

Dodatkowo model ten zyskał zintegrowany system głośnomówiący, a sama konstrukcja zapewnia stopień ochrony przed zachlapaniem na poziomie IPX4. Ciekawą funkcją tego głośnika jest możliwości zwiększenia mocy i głośności odtwarzanej muzyki, a także uzyskanie efektownego stereo przez sparowanie drugiego Glow Pro.

Hama Glow Pro (źródło: Hama)

Głośnik, który jest też powerbankiem

Chociaż akumulator nie jest najbardziej istotnym parametrem w specyfikacji głośnika bezprzewodowego, to jednak w tym przypadku odgrywa on sporą rolę z dwóch powodów. Po pierwsze – z informacji na stronie producenta wynika, że jest on wręcz monstrualny, ponieważ jego pojemność wynosi 36000 mAh. Po drugie – ten duży zapas energii jest ważny ze względu na fakt, że głośnik może działać jako powerbank i uzupełniać energię w naszym smartfonie, czy tablecie.

Hama Mate Pro (źródło: Hama)

Jeśli chodzi o czysto muzyczne specyfikacje, to mamy tutaj do czynienia z 60-watowym głośnikiem highfidelity, z dwudrożnym przetwornikiem niskich, średnich i wysokich częstotliwości oraz dodatkową membraną pasywną dla najniższych częstotliwości na kanał. Mate Pro oferuje swoim użytkownikom trzy profile ustawień dźwięku: potężny, zbalansowany i skupiony na basie.

Również w tym przypadku możliwe jest podłączenie dodatkowego (takiego samego) głośnika. Dzięki klasie odporności IPX6 można spokojnie korzystać z niego nie tylko w domu, ale też w plenerze nad jeziorem czy basenem bez obaw o to, że przez przypadek zachlapie się go wodą.

W swoim komunikacie prasowym marka Hama nie wspomniała niestety nic o cenie swoich nowych głośników. Nie znajdziemy w nim także informacji o dokładnej dacie początku sprzedaży tego sprzętu. Producent ograniczył się tutaj do lakonicznego stwierdzenia, że modele Glow Pro i Mate Pro pojawią się w sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni.