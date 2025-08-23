Kultowe filmy i seriale w cenie internetu. Nowa oferta

Czasami miło jest powspominać kinowe klasyki z lat 90. i 80. Nie zawsze jednak znajdują się one w ofercie akurat opłacanego przez nas abonamentu VOD. Znany operator daje możliwość skorzystania z popularnej platformy w cenie usług internetowych.

SkyShowtime w cenie abonamentu na internet

Jeżeli zdążyliście już przerobić wszystkie interesujące Was filmy i seriale na Netfliksie lub oferta HBO Max niespecjalnie Was interesuje, SkyShowtime może być rozwiązaniem problemu na zbliżające się wielkimi krokami dłuższe noce. Oprócz autorskich produkcji pokroju Warszawianki, Strefy gangsterów czy Poker Face, platforma ta to także miejsce wielu wysoko ocenianych filmów, w tym klasyków, takich jak Ojciec Chrzestny, Wyspa tajemnic czy Joe Black.

Dzięki nawiązaniu współpracy, Netia rozpoczyna akcję, w ramach której nowi oraz przedłużający ofertę klienci zainteresowani internetem stacjonarnym (w tym z pakietem TV) mogą zyskać dostęp do serwisu SkyShowtime w korzystnej cenie. W przypadku osób pozostających w zasięgu operatora w zabudowie wielorodzinnej, platforma jest wliczana w koszt abonamentu. Przykładowo – po uwzględnieniu rabatów koszt internetu światłowodowego do 300 Mb/s ze SkyShowtime wyniesie 55 złotych miesięcznie.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego i wykorzystania sieci partnerów hurtowych Netii, takich jak Fiberhost, Polski Swiatłowód Otwarty, Światłowód Inwestycje czy Tauron, oferta ze SkyShowtime jest zróżnicowana, jednak firma zapewnia, że internet stacjonarny z wliczoną w koszt platformą wychodzi korzystniej, niż gdybyście mieli opłacać obydwie usługi oddzielnie.

Netia zapewni Ci bezpieczeństwo w internecie

Drugą nowością, wprowadzoną przez operatora, są zmiany w zakresie usługi Bezpieczny Internet, której partnerem technologicznym pozostaje F-Secure. Od teraz abonenci zyskali jednak dostęp do trzech wariantów usługi.

W ramach pakietu Standard podstawą ochrony jest blokowanie ruchu do niebezpiecznych stron na poziomie serwerów DNS łącza stacjonarnego lub mobilnej transmisji danych w ramach usług Netii. Koszt usługi wynosi 5 złotych miesięcznie.

Opcją pośrednią jest pakiet Premium, gdzie abonent otrzymuje dodatkowo licencję na trzy dowolne urządzenia (komputer, tablet czy smartfon), której zadaniem jest ochrona sprzętu przed szkodliwymi aplikacjami i treściami. Dotyczy to zarówno bankowości (blokada niezaufanych sesji, zapobieganie przejęciom ekranu czy oszustwami na „konsultanta banku”), jak i komunikacji (blokada fałszywych SMS-ów „od kuriera”).

W pakiecie jest także funkcja ochrony tożsamości, umożliwiająca monitorowanie 3 adresów e-mail, danych logowania lub PESEL-u oraz kontrola rodzicielska z blokadą treści i limitem czasowym. Usługę wyceniono na 10 złotych miesięcznie.

Najbardziej rozbudowana opcja – Ultra – zawiera w sobie wszystkie zabezpieczenia z powyższych pakietów oraz dodaje dostęp do wsparcia ekspertów od cyberbezpieczeństwa sieciowego za 15 złotych miesięcznie.