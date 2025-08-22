Świadectwo się przydaje? W nowej promocji Lenovo z pewnością

Dyplom z wysokimi ocenami to często powód dumy. Ten z niższymi już niekoniecznie. Na szczęście dla Motoroli i Lenovo wszyscy są równi i zasługują na takie same rabaty przed powrotem do szkoły.

Powrót do szkoły? Z Lenovo i Motorolą nie będzie tak źle

Firmy postanowiły do tego stopnia rozpieścić polskich uczniów, że przygotowały nie jedną, ale aż dwie promocje. Pierwsza to bardziej globalna akcja dla tych, którzy potrzebują tabletu i z otwartymi rękami przyjęliby parę słuchawek bezprzewodowych.



Kupując jeden z modeli Lenovo, a dokładniej:

Yoga Tab Plus,

Idea Tab,

Idea Tab Pro,

Tab Plus,

Tab M11.

Lenovo Yoga Tab Plus (Źródło: Piotr Bukański | Tabletowo)

Można otrzymać w gratisie zestaw Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds. Musicie tylko pamiętać, że zakupu należy dokonać w dniach 22 sierpnia – 30 września 2025 roku. Następnie, w ciągu 14 dni, od dokonania transakcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który wymaga podania kodu kreskowego i numeru seryjnego urządzenia. W promocji biorą udział takie sklepy jak Delkom, eLenovo.pl, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, Play, RTV Euro AGD, Sferis i X-kom.

15% dla każdego

Druga akcja promocyjna ma charakter bardziej lokalny. Niezależnie od średniej ocen na świadectwie, jeżeli pokażecie je w Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 9, przysługuje Wam 15% zniżki na cały asortyment lokalu.

Jedyny warunek to zrobienie jednorazowych zakupów w kwocie powyżej 1000 złotych. Biorąc pod uwagę ofertę, w której znajdziemy laptopy (zarówno biznesowe, jak i z gamingowym zacięciem), komputery, tablety, smartfony, monitory czy konsole jedynym ograniczeniem będzie zastany asortyment i Wasz budżet.

Lenovo LOQ 15 (fot. Lenovo)

Pamiętajcie tylko, że aby rabat zadziałał, musi dotyczyć świadectwa za rok szkolny 2024/2025 oraz wymaganie jest, aby uczeń otrzymał promocję do następnej klasy. Ponadto zakupu dla osoby poniżej 13 roku życia może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny – w przypadku osób powyżej tego wieku wymagana jest jedynie zgoda.

Regulamin Promocji „Kup tablet Lenovo i odbierz słuchawki w prezencie” oraz pełna lista tabletów objętych akcją

Regulamin Promocji „Back to School z Lenovo & Motorola”