Powstanie lajtowa aplikacja PKO BP

Bank PKO BP przygotowuje się do uruchomienia nowej aplikacji mobilnej o nazwie IKO Lajt. Ma być lżejsza, prostsza i skierowana nie tylko do klientów banku, ale też osób, które z PKO BP nie mają jeszcze nic wspólnego. Testy nowego rozwiązania ruszą jeszcze w listopadzie.

Nie tylko dla klientów PKO BP. Aplikacja ma przyciągać nowych użytkowników

Jak ustalił serwis cashless.pl, jeszcze w tym miesiącu ruszą wewnętrzne testy nowej aplikacji IKO Lajt, w których weźmie udział duża grupa pracowników PKO BP oraz spółek z grupy kapitałowej. Projekt nie jest jednak nowy, bo jego powstanie zapowiedziano już rok temu, jako jeden z filarów strategii banku na najbliższe lata.

Pierwotnie IKO Lajt miała być aplikacją skierowaną do osób nieposiadających rachunku w PKO BP, umożliwiającą korzystanie z wybranych usług finansowych i pozabankowych. Użytkownicy mieliby w niej dostęp m.in. do zakupu biletów komunikacji miejskiej, doładowań telefonów czy prostych ubezpieczeń. Co istotne, płatności w aplikacji można byłoby realizować kartą dowolnego banku, a nie tylko PKO BP.

To rozwiązanie miało pozwolić bankowi nawiązać pierwszą relację z nowymi użytkownikami i w dłuższej perspektywie zachęcić ich do założenia konta w PKO. Teraz jednak założenia projektu uległy zmianie. Jak przekazał podczas konferencji prasowej prezes PKO BP Szymon Midera, koncepcja aplikacji przeszła kilka zmian kierunku rozwoju, charakterystycznych dla projektów startupowych.

Choć Midera nie ujawnił jeszcze szczegółów funkcji, podkreślił, że IKO Lajt ma być zaskoczeniem dla rynku, a prace nad nią przebiegają zgodnie z planem. Według informacji pojawiających się w sieci, bank koncentruje się obecnie na stworzeniu intuicyjnego i lekkiego interfejsu, który nie będzie wymagał logowania do pełnego systemu bankowego.

Testy jeszcze w tym roku

Najważniejszą informacją jest fakt, że IKO Lajt nie zastąpi dotychczasowej aplikacji IKO. Ma być jej uzupełnieniem. Z perspektywy PKO BP projekt wpisuje się w szerszy plan transformacji cyfrowej banku. Instytucja od miesięcy zapowiada, że chce poszerzyć swoje portfolio usług poza klasyczną bankowość.

Wprowadzenie IKO Lajt ma także ułatwić bankowi testowanie nowych rozwiązań technologicznych. Według nieoficjalnych informacji, aplikacja może zostać zintegrowana z przyszłymi projektami partnerskimi.

Warto też dodać, że rozwój lżejszych wersji aplikacji to trend obserwowany w całym sektorze fintech. Lajtowe wersje popularnych apek powstają nie tylko po to, by przyciągnąć nowych użytkowników, ale również by zapewnić im dostęp do podstawowych usług na słabszych urządzeniach czy przy wolniejszym internecie.

PKO BP nie zdradza jeszcze, kiedy IKO Lajt trafi do oficjalnej dystrybucji, ale wszystko wskazuje na to, że pierwsza faza testów zakończy się przed końcem 2025 roku. Jeśli rozwiązanie zostanie dobrze przyjęte, jego publiczna wersja może zadebiutować już na początku 2026 roku.