Aplikacja Kontakty Google zyskała nową kartę. To jak najbardziej dobra zmiana

Aplikacji Kontakty Google chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Teraz, w ramach najnowszej aktualizacji, twórcy zdecydowali się wprowadzić nową kartę, aby dodatkowo wyróżnić ulubione kontakty.

Nowa karta w aplikacji Kontakty Google

W coraz większej liczbie smartfonów Kontakty Google zastępują dotychczasową aplikację służącą do przechowywania kontaktów, która była rozwijana przez producenta smartfona. Owszem nie zapewnia ona naprawdę rozbudowanych funkcji, ale trzeba przyznać, że prosty i czytelny interfejs sprawiają, że ma wielu zadowolonych użytkowników na całym świecie.

Co więcej, opisywana aplikacja jest chętnie rozwijana przez firmę z Mountain View, więc jej użytkownicy raczej nie narzekają na nudę. W najnowszej aktualizacji wprowadzana jest karta o nazwie „Wyróżnione osoby”.

Wspomniana karta dołącza do dwóch wcześniejszych – Kontakty oraz Napraw i Zarządzaj. Jak sugeruje już sama nazwa nowej karty, skupiona jest ona na kontaktach, które zostały wyróżnione przez użytkownika. Przede wszystkim dotyczy to kontaktów, które dodano do ulubionych.

Aplikacja Kontakty Google (fot. Tabletowo.pl)

Teraz ulubione kontakty umieszczone są na samej górze karty „Wyróżnione osoby”, co zdecydowanie ułatwia odnalezienie takich kontaktów. Ponadto kontakt z osobami przypisanymi do tej listy powinien być szybszy i wygodniejszy. Nie jest to rewolucyjna zmiana, ale jak najbardziej można ją określić przydatną.

Nowa karta w aplikacji Kontakty Google zawiera również listę ostatnio wyświetlonych kontaktów, a także tych ostatnio dodanych. Obie listy znajdują się tuż poniżej ulubionych kontaktów. Oczywiście w każdej chwili możemy wyczyścić obie listy wybierając odpowiednią opcję z menu.

Nowość jest już udostępniana

Karta „Wyróżnione osoby” w aplikacji Kontakty Google włączana jest po stronie serwera, ale należy mieć pobraną odpowiednią wersję aplikacji – 3.82.22 lub nowsza.

Jeśli wciąż nie masz opisywanej nowości, to warto przede wszystkim sprawdzić w Google Play, czy masz zainstalowaną najnowszą aktualizację. Dodatkowo pomóc może zamknięcie i ponownie uruchomienie aplikacji. Po wykonaniu tych dwóch punktów karta „Wyróżnione osoby” powinna automatycznie pojawić się w aplikacji.