Współczesny telefon z klapką według myPhone – jak wygląda w 2022 roku?

Telefon z klapką będzie wkrótce kojarzyć się będzie z urządzeniami na Androidzie i elastycznym ekranem OLED. myPhone Tango zdaje się jednak nie podążać za najnowszymi trendami.

myPhone Tango – elegancki i z klapką

Nie każdy w pełni przekonał się do nowoczesnych urządzeń z dotykowym ekranem. Osoby, które oczekują od telefonu przede wszystkim opcji dzwonienia, częściej kierują wzrok w kierunku prostych urządzeń. Taki jest właśnie myPhone Tango.

Najnowsza propozycja myPhone nie ma nawet dotykowego ekranu. Tango wyposażono w dwa wyświetlacze: główny, kolorowy wyświetlacz pod klapką mierzy 2,4-cala, natomiast do sprawdzenia powiadomień oraz godziny wystarczy wam dodatkowy, 1,77-calowy ekran na obudowie urządzenia. Nawigowanie po interfejsie odbywa się za pomocą dużych i podświetlanych klawiszy. Nad dodatkowym wyświetlaczem znajduje się aparat z obiektywem o rozdzielczości 2 Mpix.

Za ciekawostkę można uznać dwa elementy myPhone Tango. Po pierwsze, zyskał on dodatkowe przyciski z szybkim dostępem do SMS-ów, aparatu oraz radia. Po drugie, jeżeli słuchacie tradycyjnego radia FM, ten telefon nie potrzebuje wpiętych słuchawek, aby odpalić Waszą ulubioną stację radiową.

Tani, ale z USB-C

Nie od wczoraj wiadomo, że VoLTE to technologia, która pozwala uzyskać wysoką jakość połączenia, a jej zasięg porównywalny jest do tradycyjnego połączenia GSM. Dzięki wyposażeniu myPhone Tango w moduł LTE, posiadacze urządzenia mogą liczyć na szybkie odbieranie i wysyłanie MMS-ów oraz czysty dźwięk podczas rozmowy telefonicznej. Jeżeli chodzi o inne systemy łączności i złącza – Tango korzysta z technologii Bluetooth w wersji 5.1, obsługuje dwie karty SIM a do ładowania użyjemy najpopularniejszego obecnie wejścia USB-C.

Tradycyjne telefony rządzą się swoimi prawami w kwestii pojemności baterii. Dlatego zastosowany w Tango akumulator o pojemności 1400 mAh wystarcza na 16 dni działania w trybie czuwania oraz 5 godzin ciągłych rozmów. W zakresie bezpieczeństwa telefon wyposażono dodatkowo w przycisk SOS oraz ICE – ten drugi, po dłuższym wciśnięciu na klawiaturze klawisza z numerem 2 wyświetla na ekranie głównym informacje o właścicielu telefonu – ogólny stan zdrowia, jego grupę krwi czy numery osób pierwszego kontaktu.

Jak bardzo tani jest nowy myPhone Tango? Na oficjalnej stronie kupicie go w cenie 259 złotych. Jak na to co oferuje, telefon wydaje się nienajgorszą propozycją dla osób którym zależy wyłącznie na prostym kontakcie z najbliższymi.