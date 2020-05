Nareszcie! Oficjalna premiera PlayStation 5 (podobno) już za kilka dni

Do świątecznej premiery rynkowej PlayStation 5 pozostało zaledwie kilka miesięcy, a nadal mało wiemy o samej konsoli. Nie znamy nawet jej wyglądu, dokładnej daty oficjalnego debiutu, jak i ceny, pomimo wielu przecieków, które pojawiły się w ostatnim czasie. Jest jednak szansa, że na początku przyszłego miesiąca się to zmieni za sprawą specjalnego wydarzenia zorganizowanego przez Sony.

Jak donosi kilka wiarygodnych źródeł (m.in. Jason Schreier i Jeff Grubb), 3 czerwca 2020 roku odbędzie się oficjalna i duża prezentacja PlayStation 5, na której poznamy wiele nowych szczegółów na temat zbliżającej się konsoli nowej generacji Sony. Autorzy przecieków podkreślają jednak, że nie będzie to ostatnia duża prezentacja PS5, ponieważ PlayStation nie chce zdradzać wszystkich szczegółów podczas jednego wydarzenia.

Nie jest to co prawda oficjalna informacja od Sony, ale trzeba przyznać, że źródła przecieków są naprawdę wiarygodne, Jason Schreier odpowiadał wcześniej m.in. za przedwczesną zapowiedź Horizon Zero Dawn na PC. Jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy spodziewać się prezentacji PlayStation 5 na E3 2020, jednak przez światową pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 wszystkie tego typu eventy zostały odwołane – firmy stawiają więc na swoje własne, mniejsze wydarzenia online.

Jeśli tak jak my wypatrujecie nowości na temat PlayStation 5, to na oficjalnej stronie internetowej PlayStation możecie się zapisać do newslettera poświęconemu nowej konsoli Sony.

Do tej pory doczekaliśmy się dwóch małych zapowiedzi związanych z PlayStation 5. Podczas pierwszej z nich (tej bardziej udanej) zaprezentowano dość kontrowersyjny wygląd nowego pada PlayStation – DualSense.

Druga prezentacja dotyczyła szczegółów technologicznych PlayStation 5. Dzięki niej mogliśmy się dowiedzieć m.in. tego, jak działają dyski SSD (serio!), a także to, że PS5 zaoferuje bardziej rozbudowany dźwięk względem poprzednika – informacje więc dość oczywiste i niestety bardzo źle podane. Sony nie może tej prezentacji zaliczyć do najbardziej udanych, dlatego liczę, że czerwcowy pokaz będzie lepiej przygotowany i mniej nudny.

Na którą konsolę nowej generacji czekacie bardziej? PlayStation 5 czy jednak Xbox Series X?

