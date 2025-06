Przenośny Xbox stał się faktem

W trakcie trwającego od kilku lat renesansu przenośnych konsol aż dziwne, że Xbox nie próbował od razu zawalczyć o ten kawałek tortu. Choć gigant wkracza na imprezę lekko spóźniony i w nie swoim garniturze, to w teorii Microsoft w końcu debiutuje na rynku handheldów.

ROG Xbox Ally – specyfikacja serii

A jak to wygląda w praktyce? Xbox zna się na robieniu konsoli stacjonarnych, a próba zawalczenia o gracza preferującego Steam Decka czy Nintendo Switch 2 wymagałaby sporych nakładów finansowych i rozwiązania kilku trudnych dylematów – czy powinien to być sprzęt będący czymś w rodzaju mobilnego Xbox Series S? Czy może warto wykorzystać rozbudowane portfolio w postaci Xbox Play Anywhere, Game Passa czy Cloud Gaming i zaoferować coś bardziej „klasycznego”?

Znamy już odpowiedź – Xbox zdecydował się współpracować z firmą, która szybko zareagowała na działania Valve – w końcu Asus wydał swojego ROG Ally w pierwszej połowie 2023 roku. Oczywiście, aby całość nie wyglądała jak zwykła próba sprzedania drugi raz tego samego, konsole różnią się nie tylko wyglądem, ale też tym, co znajdziemy w środku.

Zaczynając od urody – w oczy rzuca się przede wszystkim uchwyt na dłonie, przypominający ten z typowego kontrolera. Pojawił się także dodatkowy przycisk Xbox pomiędzy lewą gałką analogową i przyciskami funkcyjnymi, a litery w sekcji A/B/X/Y występują w kolorach przypominających te z klasycznego układu „Zielonych”. Wbrew pozorom odróżnienie urządzeń nie powinno być problemem – póki co model ROG Xbox Ally będzie dostępny wyłącznie w kolorze białym, a Xbox Ally X poznacie po czarnej kolorystyce.

Seria ROG Xbox Ally (Źródło: Xbox)

Od strony oprogramowania całość pracuje na Windows 11 z dodatkowymi nakładkami Xboxa w postaci Game Bar współpracującego z Armoury Crate Asusa. Miłym zaskoczeniem jest natomiast implementacja sztucznej inteligencji Gaming Copilot w konsolowym UI.

Microsoft zdaje sobie sprawę, że dwa lata potrafi oznaczać spory kawał czasu i ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X nie przypominają swoich asusowych odpowiedników w kwestii zastosowanego procesora. Zamiast układów AMD Ryzen Z1 mamy tu nową generację Ryzen Z2, a dokładnie – Ryzen AI Z2 Extreme i Ryzen Z2 A, które powinny zapewnić jeszcze lepsze osiągi w grach przy zachowaniu niskiego poboru mocy.

Dokładne różnice pomiędzy konsolami prezentują się następująco:

ROG Xbox Ally X ROG Xbox Ally Wyświetlacz LCD IPS, 7 cali, Full HD, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, FreeSync Premium, jasność 500 nitów LCD IPS, 7 cali, Full HD, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, FreeSync Premium, jasność 500 nitów Procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme AMD Ryzen Z2 A RAM 24 GB LPDDR5X, 8000 Mt/s 16 GB LPDDR5X, 6400 Mt/s Pamięć wbudowana SSD 1 TB M.2, typ 2280 SSD 1 TB M.2, typ 2280 Akumulator 80 Wh 60 Wh Sieć i komunikacja Wi-Fi 6E (2 x 2), Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2), Bluetooth 5.4 Dostępne gniazda 1x USB 4 Typu-C ze wsparciem Display Port 2.1/ PD 3.0/ Thunderbolt 4,

1x USB 3.2 Typ-C,

1x wejście na karty micro SD,

1x gniazdo słuchawkowe 3,5 mm 2x USB 3.2 Typ-C ze wsparciem Display Port 2.1/ PD 3.0,

1x wejście na karty micro SD,

1x gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Wymiary 290,8×121,5×50,7 mm 290,8×121,5×50,7 mm Waga 670 gramów 715 gramów Opracowano na podstawie: Xbox

Przenośny Xbox jeszcze w tym roku

ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X pojawią się na rynku w okresie świątecznym w wielu krajach, w tym w Polsce. Ceny nie są jeszcze znane, jednak koszt zakupu oraz szczegóły dotyczące zamówień przedpremierowych powinny zostać udostępnione już niedługo. W nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się także prezentacji kompatybilnych akcesoriów do konsol.