Konkurs! Napisz komentarz i powalcz o Huawei FreeBuds 4i!

Słuchawki są nieodzownym towarzyszem każdego z nas – zwłaszcza w aktualnej, pandemicznej rzeczywistości. Towarzyszą nam w czasie pracy, nauki, rozrywki czy aktywności fizycznej. Warto zadbać, by był to model, który łączy w sobie najważniejsze cechy – świetną jakość dźwięku, aktywną redukcję szumów i długi czas pracy baterii. Właśnie takie są słuchawki FreeBuds 4i, które możecie wygrać w naszym konkursie!

Ale zanim do konkursu przejdziemy…

Huawei bardzo dużą wagę przykuwa do rozwijania swojego portfolio w dziedzinie audio. W ciągu zaledwie ostatniego roku na rynku debiutowały takie modele, jak FreeBuds 3, FreeBuds 3i, FreeBuds Pro czy FreeBuds Studio. W lutym premierę miały FreeBuds 4i, które garściami czerpią z najlepszych rozwiązań poprzedników i dodają sporo od siebie. W dodatku w momencie, gdy trafiły do sprzedaży w naszym kraju, miały tak rewelacyjną wycenę, że aż trudno było w to uwierzyć.

Mateusz pisał zresztą tak:

Słuchawki w standardowej cenie 349 złotych poleciłbym bez najmniejszego zawahania z czystym sumieniem. W promocyjnej cenie – 249 złotych – jest to po prostu niebywała okazja, którą aż szkoda przegapić.

Aktualnie ich cena wróciła do standardowego poziomu, tj. 349 złotych, ale – jak sami widzicie – to wciąż cena zdecydowanie adekwatna do możliwości, jakie oferują te słuchawki. I nie jest to wyłącznie moje zdanie – powtarza się ono w recenzjach moich kolegów po fachu zarówno w Polsce, jak i zagranicą. No dobrze, ale właściwie dlaczego?

te słuchawki już na Was czekają!

Kilka słów na temat słuchawek

Huawei FreeBuds 4i to słuchawki TWS, czyli prawdziwie bezprzewodowe. Dzięki niewielkim wymiarom etui, można je schować zarówno w kieszeni spodni, jak i po prostu nosić w jednej dłoni – jest na tyle małe, że się w niej mieści.

Etui jest jednocześnie powerbankiem, który pozwala naładować słuchawki nawet trzykrotnie. Musicie jednak wiedzieć, że nie będziecie zmuszeni o nie sięgać zbyt często, bo na jednym ładowaniu FreeBuds 4i są w stanie działać nawet 10 godzin.

Co najważniejsze, słuchawki Huwaei zapewniają naprawdę świetną jakość dźwięku, za sprawą 10-milimetrowych przetworników dynamicznych i elastycznej membrany. Do tego oferują bardzo dobrą aktywną redukcję szumów, która przyda się nie tylko podczas lekcji online czy pracy, ale również w komunikacji miejskiej.

Tuż po polskiej premierze FreeBuds 4i mogliście przeczytać recenzję słuchawek, autorstwa Mateusza, który bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat najważniejszych aspektów modelu. Właściwie jedyne wady, jakie wyhaczył, związane były z błyszczącym wykończeniem słuchawek, które nieco utrudnia ich wyjmowanie z etui. Przyznajcie jednak, że jest to mała rzecz w obliczu tego, co te słuchawki sobą reprezentują.

Konkurs! Do wygrania Huawei FreeBuds 4i!

Jeśli sami chcecie przekonać, jakie rzeczywiście są słuchawki Huawei FreeBuds 4i, zapraszam do udziału w naszej zabawie. Do rozdania mamy jedną parę słuchawek, a zadanie konkursowe jest banalnie proste – zwłaszcza, jeśli uważnie przeczytaliście niniejszy tekst i obejrzycie wideo, nagrane przeze mnie jakiś czas temu:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu komentarza (pod tym wpisem konkursowym, który teraz czytacie), który będzie zawierał 10 sytuacji, w których mogą Wam się przydać słuchawki w codziennym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem cech modelu FreeBuds 4i.

Zwycięzcą zostanie osoba, która – zdaniem jury – wykaże się najlepszą znajomością cech słuchawek FreeBuds 4i i umiejętnością zabawnego wplecenia ich do swojej pracy konkursowej.

Dlatego też raz jeszcze powtórzę, że wszystkie te cechy łatwo wyłapiecie zarówno z tego tekstu, jak i z wideo.

Oczywiście wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu (PDF)!

Powodzenia!

Wpis powstał przy współpracy z Huawei Polska