Słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 3i już w Polsce. W tej cenie są bardzo ciekawą propozycją

Pierwsze słuchawki Huawei z serii FreeBuds 3 kosztowały na start aż 699 złotych, ale jednocześnie były (i nadal są) najlepszymi TWS w ofercie tej marki (aktualnie można je kupić za ~539 złotych). Dziś do (przed)sprzedaży w Polsce trafiły Huawei FreeBuds 3i, które są jeszcze tańsze. Co więcej, na pierwszych nabywców czeka przydatny prezent.

Słuchawki bezprzewodowe TWS Huawei FreeBuds 3i – specyfikacja

Model ten miał swoją premierę niecały miesiąc temu, więc wciąż jest świeżynką. Najważniejszą jego cechą jest aktywna redukcja szumów – dwa dedykowane mikrofony, jeden skierowany na zewnątrz, drugi do wewnątrz – rejestrują częstotliwość szumów w celu ich skutecznej eliminacji, dzięki czemu użytkownik ma cieszyć się „krystalicznie czystym dźwiękiem”. Huawei deklaruje, że system ten jest w stanie zredukować poziom szumów o nawet 32 dB. Dodatkowo zapewnia też wkładki w 4 różnych rozmiarach, aby słuchawki FreeBuds 3i jak najlepiej dopasowały się do ucha.

W słuchawkach bezprzewodowych Huawei FreeBuds 3i zastosowano również „superczułą membranę i duże 10-mm dynamiczne przetworniki”, które mają na celu zapewnić „wyrazisty bas i harmonijne tony wysokie”. Właściciele smartfonów Huawei z EMUI 10 dodatkowo skorzystają z funkcji szybkiego parowania (od razu po otwarciu etui) oraz wykrywania, czy słuchawki znajdują się w uszach (po wyjęciu audio zostanie wstrzymane, a po włożeniu automatycznie wznowione).

Słuchawkami steruje się dotykiem – dłuższe pojedyncze dotknięcie włącza lub wyłącza redukcję szumów, natomiast podwójne krótkie odpowiada za odtwarzanie/wstrzymanie muzyki i odbieranie/zakańczanie przychodzących połączeń.

Według deklaracji producenta, w pełni naładowane słuchawki zapewniają 3,5 h odtwarzania muzyki, a z wykorzystaniem dedykowanego etui można ten czas wydłużyć do nawet 14,5 godziny. Huawei FreeBuds 3i ładują się do pełna w około godzinę, natomiast etui w ~115 minut (przez port USB-C).

Słuchawki bezprzewodowe TWS Huawei FreeBuds 3i – cena, przedsprzedaż

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono na 449 złotych. To znacznie mniej niż w Europie, gdzie kosztuje 119 euro (równowartość ~530 złotych. Przedsprzedaż Huawei FreeBuds 3i potrwa do 14 czerwca 2020 roku. Producent przygotował też prezent dla pierwszych nabywców.

Każdy, kto kupi w przedsprzedaży Huawei FreeBuds 3i, będzie mógł otrzymać w prezencie 60-dniowy dostęp do serwisu Audioteka. Aby go uzyskać, należy wejść na dedykowaną stronę internetową i wpisać na niej numer seryjny (SN) słuchawek, który znajduje się na pudełku. Wówczas zostanie wygenerowany kod, który trzeba następnie aktywować na stronie promo.audioteka.com i zalogować bądź zarejestrować się w Audiotece. Kod można wygenerować do 17 czerwca, a aktywować najpóźniej do 30 września 2020 roku.

Źródło: informacja prasowa, Huawei