To skandal, że za prywatność w sieci trzeba płacić abonament. Unia Europejska zabiera się za Facebooka

Unia Europejska zamierza bliżej przyjrzeć się regulaminom konsorcjum Meta dotyczącym płatnych usług na platformach pokroju Facebooka czy Instagrama. Niepokój spowodowany jest praktyką żądania opłaty za „spokój” od profilowanych reklam.

Taki wybór to żaden wybór

Unia Europejska jest zdania, że firmy będące właścicielami dużych platform social media nie powinny stawiać użytkowników przed trudnym wyborem pokroju: „albo zapłacisz za plan premium, albo korzystaj za darmo, ale będziemy używać twoich danych do profilowania reklam”. Można to nazwać ceną za prywatność.

W związku z tym wydano specjalne oświadczenie, którego autorem jest Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB). To organ, którego celem jest zapewnienie spójnego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz promowanie współpracy między organami ochrony danych osobowych UE.

W oświadczeniu tym przekazano, że w przypadku dużych platform internetowych nie powinno być praktyki proponowania płatnych wersji usług w zamian za uwolnienie usługobiorców od profilowanych reklam. Opcja korzystania z nich bez opłat i bez gromadzenia oraz przetwarzania danych powinna być możliwa do wybrania w każdym przypadku.

Rzecz jasna są różne poziomy „nieprzetwarzania” danych. Niektóre informacje są konieczne do tego, by oferować usługi internetowe nawet na najbardziej podstawowych poziomach. EDPB to rozumie. Jednak dostrzega niepokojącą tendencję, polegającą na przekształcaniu podstawowego prawa do ochrony danych oraz zachowania prywatności w usługę, za którą trzeba płacić.

Płatny Facebook pod lupą Unii Europejskiej

Wobec powyższego, Europejska Rada Ochrony Danych zamierza przyjrzeć się bliżej temu, jak Meta wywiązuje się z ustaleń ustawy o rynkach cyfrowych, która weszła w życie na początku marca. Dokładniej, będzie analizować płatną subskrypcję Meta Verified pod kątem poszanowania danych użytkowników i tego, czy Facebook oraz Instagram nie implikują konieczności zapłacenia za „wersję premium” w zamian za lepszą opiekę nad danymi klientów.

Meta Verified (fot. Meta)

Miesięczna subskrypcja Meta Verified w Polsce kosztuje 65 złotych. Znaczek zweryfikowanego konta wraz z towarzyszącymi subskrypcji przywilejami chętni muszą nabyć osobno dla Facebooka oraz Instagrama. Taka polityka.