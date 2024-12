To ostatni moment na zakup tych iPhone’ów

Z oferty Apple znikną wkrótce dwa modele iPhone’a. Wszystko wskazuje na to, że zostało nam niewiele czasu na zakup tych urządzeń z pierwszej ręki. Powód jest znany od dawna.

Koniec iPhone’ów z gniazdem Lightning

Los iPhone’a 14 i iPhone’a SE był przesądzony już w roku ich debiutu. Smartfony pojawiły się na rynku w 2022 roku i w tym samym roku, a dokładniej 8 grudnia 2022 roku, opublikowano dyrektywę 1025/2012. W ramach unifikacji interfejsów ładowania i protokołów komunikacyjnych wprowadza ona wymóg wyposażenia urządzeń mobilnych w gniazdo USB-C. Na liście znalazły się m.in. telefony, tablety, aparaty cyfrowe, zestawy słuchawkowe czy przenośne konsole do gier.

Apple dostosowało się do dyrektywy wraz z premierą serii iPhone 15 w 2023 roku. W przypadku modeli z gniazdem Lightning możliwe były dwa scenariusze – albo gigant z Cupertino odświeży smartfony i wyposaży je w uniwersalne złącze, albo będzie zmuszony wycofać sprzęty w dniu wejścia przepisów z pełną mocą. Wygląda na to, że Apple wybrało drugą opcję.

iPhone 14 Plus – ostatni duży smartfon Apple z gniazdem Lightning (fot. Tabletowo)

Ile kosztują obecnie ostatnie iPhone’y z wejściem Lightning?

Jak już zostało wspomniane na początku, z oferty sklepów wkrótce znikną iPhone’y z serii 14 oraz model SE z 2022 roku. Dyrektywa wchodzi w Polsce, zgodnie z harmonogramem, 28 grudnia 2024 roku.

Ile trzeba obecnie wydać na tę urządzenia? Najtańszy jest oczywiście iPhone SE, którego ceny w sklepach z elektroniką zaczynają się od 2199 złotych, natomiast zakup bezpośrednio od Apple wiąże się z wydatkiem rzędu 2299 złotych za wariant z 64 GB pamięci.

Gdyby zależało Wam jednak na pełnoprawnym iPhonie w niskiej cenie, to – znów – Waszym najlepszym przyjacielem są sklepy z elektroniką, w których 2499 złotych wystarczy do zakupu bazowego modelu w kolorze czarnym z 6,1-calowym ekranem i 128 GB miejsca na dane. Oficjalna strona producenta podaje natomiast kwotę 2999 złotych. Podobne oszczędności wiążą się z zakupem iPhone’a 14 Plus. Model można znaleźć już za 3149 złotych, ponownie w kolorze czarnym i z 128 GB pamięci wewnętrznej, natomiast w sklepie Apple wydacie na niego 3499 złotych.

Czy warto? Musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie – obecnie zakup o rok młodszego iPhone’a 15 wiąże się z wydatkiem od 3179 złotych, natomiast za wersję z Plusem trzeba wyłożyć 3719 złotych.