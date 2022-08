Już nie wrzucisz żadnych mp3 na swojego Fitbita. Skończyło się słuchanie muzyki bez subskrypcji

Przez dłuższy czas Fitbit umożliwiał przerzucanie plików dźwiękowych na swoje smartwatche. Dzięki temu ich użytkownicy mogli słuchać wcześniej pobraną muzykę bez konieczności subskrybowania usług pokroju Spotify czy Deezera. Cóż, ten czas dobiega końca.

Koniec synchronizacji z Fitbit Connect

Właściciele zegarków Fitbit mieli dotąd bardzo wygodną sytuację, jeśli chodzi o słuchanie muzyki offline za pomocą swoich urządzeń. Wystarczyło podłączyć się do nich za pomocą programu Fitbit Connect na komputerze, by przerzucać pliki dźwiękowe do pamięci zegarka. Nie było to co prawda możliwe w przypadku nowszych sprzętów, takich jak Fitbit Versa 3, ale ich starsze wersje – jak najbardziej mogły gromadzić muzyczne zbiory.

Fitbit Versa 2 (fot. Fitbit)

Fitbit postanowił usunąć opcję synchronizacji urządzeń Fitbit z aplikacją Fitbit Connect na komputerze. Wynika to z aktualizacji na stronie pomocy technicznej. Opcje dzielenia danych między urządzeniami możliwa jest już tylko między wearables a smartfonem.

Zmiany zostaną wprowadzone w życie 13 października. Po tym terminie, możliwości synchronizacji plików z poziomu programu komputerowego zostaną wygaszone.

Od teraz – tylko serwisy streamingowe

Od połowy października, niezależnie od tego, jaki zegarek Fitbita jest w naszym posiadaniu, słuchanie muzyki offline będzie możliwe jedynie za pomocą subskrypcji Deezera. W Stanach Zjednoczonych współpracować w urządzeniami firmy będzie też aplikacja radia Pandora. Nadal jednak będzie trzeba polegać na połączeniu ze smartfonem, bo na zegarek nie pobierzemy żadnych nowych plików.

Choć na smartwatche Fitbit z Wear OS będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to można się spodziewać, że kiedy już pojawią się urządzenia z nowym systemem, do obsługi Deezera dołączą też inne usługi streamingu muzyki, takie jak Spotify czy YouTube Premium.

Jeśli mamy zegarek wspierający słuchanie muzyki „po staremu”, czyli bez subskrypcji, to będziemy mogli to robić aż do jego kompletnego zużycia. Po 13 października nie będzie jedynie możliwe dodawanie nowych utworów. Jeśli więc mamy ustaloną playlistę do biegania i jest nam z nią dobrze, nie ma się czego obawiać. Nasz ulubiony zestaw muzyczny nie zniknie z dnia na dzień.

