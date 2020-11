FItbit dodaje Asystenta Google do zegarków Sense i Versa 3

Nadchodzi aktualizacja systemu Fitbit OS do wersji 5.1, a w niej istotna zmiana: od teraz będzie można przełączać się między asystentami głosowymi Google i Amazonu. Nowe opcje dostępne będą dla smartwatchy Fitbit Sense i Versa 3.

Fitbit OS 5.1 dla Fitbit Sense i Versa 3

Najnowsze smartwatche Fitbita mogą liczyć na aktualizację systemu Fitbit OS do wersji 5.1. Co prawda to Fitbit OS 5.0 przyniósł najwięcej zmian, ale teraz dodano kilka ulepszeń, których próżno było szukać we wcześniejszych update’ach.

Fitbit Versa 3

Jedną z najciekawszych nowości jest możliwość dokonywania pomiarów pulsoksymetrem we śnie, bez aktywacji za pomocą specjalnej tarczy zegara. Przy okazji Fitbit przekazał, że do końca roku powinno pojawić się jeszcze kilka innych motywów tarczy ze specjalnym miejscem na wyniki pomiaru SpO 2 .

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Oprócz tego, jak można dowiedzieć się ze strony pomocy Fitbit, właścicielom zegarków Fitbit Sense oraz Fitbit Versa 3 umożliwiono przełączanie się między aktywnymi asystentami głosowymi. Naszych komend będą teraz nasłuchiwać – zgodnie z naszymi preferencjami – Alexa albo Asystent Google. To oczekiwana zmiana, po podjęciu przez Google kroków w kierunku wykupienia Fitbita. Finalizacja tej transakcji to jeszcze kwestia przyszłości.

Fitbit Sense – funkcja EKG

Asystent Google nie dla wszystkich

Aktualizacja Fitbit OS 5.1 jest dobrą wiadomością dla tych, którzy już korzystają z Fitbit OS 5.0. Niestety, lista urządzeń uprawnionych do pobrania jej jest niezwykle krótka, bo wymienia jedynie dwa wspomniane wyżej smartwatche. Posiadacze starszych akcesoriów Fitbita muszą niestety pogodzić się z faktem, że nie będą one już aktualizowane. Przynajmniej tak to wygląda na ten moment.

Fitbit Sense i Versa 3 wydają się być urządzeniami, o które Fitbit będzie dbał nieco dłużej. Niedawno przecież udostępnił na tym pierwszym modelu funkcję pomiaru EKG, co wciąż jest w smartwatchach dość rzadko spotykane.