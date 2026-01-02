Klienci Orange dostaną więcej. Nie trzeba dodatkowo płacić

Klienci Orange mają powody do zadowolenia. Operator ogłosił kilka korzystnych zmian dla osób, korzystających z jego oferty. Firma przekazała też informację o incydencie, który miał miejsce 24 grudnia 2025 roku (w Wigilię).

Korzystna promocja dla klientów Orange na kartę

Operator zdecydował się kontynuować promocję comiesięcznego Prezentu na kartę. Osoby, które od dziś doładują konto, będą miały dwa razy więcej czasu na wykonywanie połączeń. Ponadto Orange analogicznie wydłuży ważność bonusowych GB w taryfie Orange Free na kartę po doładowaniu online.

Doładowanie za 5 złotych – 4 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 7 złotych – 4 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 10 złotych – 10 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 15 złotych – 10 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 30 złotych – 62 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 31 złotych – 62 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 35 złotych – 70 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 40 złotych – 80 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 45 złotych – 90 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 50 złotych – 186 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 93 złote – 186 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 100 złotych – 310 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 200 złotych – 620 dni ważności konta głównego,

doładowanie za 365 złotych – 730 dni ważności konta głównego.

Aby skorzystać z tej oferty, należy doładować konto przez Mój Orange albo stronę internetową doładowania.orange.pl. Promocja obowiązuje od 2 do 31 stycznia 2026 roku i jest skierowana do użytkowników taryfy Orange na kartę. Operator zastrzega, że każdy klient otrzyma bonus tylko przy pierwszym doładowaniu, wykonanym w ww. okresie.

Regulamin promocji „2x więcej czasu na połączenia” – obowiązuje od 2 do 31 stycznia 2026 roku (PDF)

Nowe kanały TV dla klientów Telewizji od Orange

Klienci Orange zyskali też możliwość oglądania (nawet) 18 nowych kanałów telewizyjnych bez dodatkowych opłat. Część z nich zastąpiła dotychczas dostępne. Liczba nowych kanałów zależy od posiadanej oferty. Nie trzeba nic robić, aby oglądać nowe programy.

Na liście znajdują się (w kolejności alfabetycznej):

Comedy Channel Extra,

Daystar,

Euronews Polska HD,

FilMax Cafe,

Junior Channel,

Love Nature 4K,

Music 80s,

Music 90s,

Music 00s,

Music Box Dance,

Music Box Hits,

Music Box Sexy,

Music Classic,

Music Club,

Music Hits,

Music Live,

Pixel TV HD,

TVC Super.

Rekordowy atak DDoS w sieci Orange Polska

CERT Orange Polska poinformowało, że 24 grudnia 2025 roku sieć Orange Polska padła ofiarą kolejnego ataku DDoS (Distributed Denial of Service), którego poziom osiągnął rekordowe 1,5 terbita na sekundę. Jego celem był pojedynczy adres IP, a podczas ataku wykorzystano jednocześnie kilka technik: IP Fragmentation, Total Traffic Flood, DNS Flood, UDP Flood oraz NetBIOS Amplification.

CERT Orange Polska podkreśla, że taki atak często jest niezauważalny dla użytkownika sieci, ponieważ nie występują problemy z działaniem usług i to właśnie jest najlepszy dowód, że zespoły bezpieczeństwa po stronie operatora wykonały swoją pracę, a ochrona zadziałała, powstrzymując rekordowy atak DDoS.