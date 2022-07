Świetny pomysł! Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Pijani kierowcy nie zagrażają tylko sobie, ale również innym uczestnikom ruchu. Cieszy więc fakt, że niebawem może ich spotkać konfiskata samochodu.

Reklama

To naprawdę poważny problem

Statystyki pokazują, że łączna liczba wypadków na drogach z roku na rok jest coraz mniejsza. Możemy więc stwierdzić, że kierowcy w Polsce powoli, motywowani mandatami i innymi karami, zaczynają jeździć spokojniej. Oczywiście wciąż mamy wiele problemów, z którymi walka nie będzie łatwa bez użycia bardziej rygorystycznych kroków. Dobrym przykładem są pijani kierowcy.

Z pewnością wiele razy spotkaliście się już z wiadomościami o złapaniu kolejnego pijanego kierowcy. Niektórzy wsiadają za kółko od razu po spożyciu większej dawki alkoholu, niektórzy czekają kilka godzin, licząc, że nie wydmuchają „promili” na policyjnej kontroli, a jeszcze inni – mimo sporych wątpliwości i złego samopoczucia – prowadzą auto następnego dnia. Wszystkie takie przypadki należy potępiać i odpowiednio karać, bowiem nawet mała ilość alkoholu we krwi wpływa na nasze zachowanie za kierownicą.

Jak podaje Polskie Radio Kierowców, pijani kierowcy spowodowali w samym pierwszym półroczu 2021 roku aż 684 wypadki, w których zginęło 68 osób, a 841 zostało rannych. Trzeba przyznać, że to przerażające dane. Powtórzę więc to jeszcze raz: konfiskata samochodu, mimo iż wydaje się być dość rygorystyczna, powinna pomóc walczyć z głupotą.

(fot. Sindre Strøm, pexels.com)

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Pomysł zabierania samochodu pijanym kierowcom nie jest czymś zupełnie nowym. Funkcjonuje on już w wybranych krajach, a przymiarki do jego wdrożenia pojawiały się już kilka razy w przypadku Polski. Trochę jednak musieliśmy czekać na konkretne kroki w tym kierunku.

Jak wynika z najnowszych informacji, konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu jest już coraz bliżej. W czwartek, 7 lipca, Sejm przyjął reformę prawa karnego, która wprowadza zauważalne zaostrzenie kar w przypadku pijanych kierowców.

Nowelizacja zakłada, że konfiskata samochodu będzie możliwa, gdy kierowca będzie miał co najmniej 1,5 promila lub spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi. Kara może zostać zastosowana również w przypadku recydywy (tutaj kierowca musiałby mieć 0,5 promila lub więcej).

Należy mieć na uwadze, że według nowych przepisów postępowanie – w razie powyższych wykroczeń – rozpoczyna się od zajęcia pojazdu przez policję na okres 7 dni. Następnie sprawa kierowana jest do sądu, który decyduje czy ma zostać zastosowana konfiskata samochodu. Warto wiedzieć, że sąd może podjąć inną decyzję wyłącznie w ściśle określonych przypadkach – znaczna większość sytuacji będzie kończyła się zabraniem pojazdu.

Jeśli samochód nie będzie należał do pijanego kierowcy, to wtedy ma być orzekany przepadek równowartości pojazdu. Pod uwagę będzie brana wartość określona w polisie ubezpieczeniowej, a w razie braku polisy sprawdzana będzie średnia wartość rynkowa odpowiadającą wartości pojazdów podobnych.

Na dniach opisywana ustawa trafi do Senatu. Jeśli po drodze nie pojawią się żadne problemy, to konfiskata samochodu w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości wkrótce stanie się faktem.