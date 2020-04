Komunikator Instagrama wreszcie dostępny w przeglądarce

Często korzystasz z wiadomości bezpośrednich na Instagramie? Teraz nie musisz sięgać po mobilną aplikację, aby porozmawiać ze znajomymi.

Facebook, po przejęciu Instagrama, postanowił rozwinąć webową wersję tego serwisu społecznościowego. W założeniach, powinna ona zapewniać użytkownikom dostęp do wybranych funkcji, bez konieczności korzystania z aplikacji zainstalowanej na smartfonie.

Instagram, który dostępny jest w przeglądarce internetowej, niezależnie czy komputer działa pod kontrolą Windowsa, macOS czy Linuksa, nie jest rozwiązaniem idealnym. Owszem, możemy przeglądać zdjęcia, dawać serduszka, pisać komentarze i mieć podgląd powiadomień, ale wciąż odstaje on od mobilnej aplikacji znanej z Androida i iOS. Na szczęście, powoli zaczyna się to zmieniać.

Po okresie testów przeprowadzonych na niewielkiej grupie osób, twórcy Instagrama w końcu zdecydowali się wprowadzić kolejną funkcję z mobilnej aplikacji na desktopy. Od teraz wszyscy użytkownicy serwisu społecznościowego mogą korzystać z komunikatora bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Na górnym pasku, obok wbudowanej wyszukiwarki i zestawu już dostępnych przycisków, pojawił się nowy przycisk prowadzący do ekranu komunikatora. Podobnie jak w mobilnej aplikacji, otrzymujemy listę ostatnich rozmów, a także opcję rozpoczęcia nowej, prywatnej konwersacji lub czatu grupowego. Rozmowę rozpoczniemy również wchodząc na profil innego użytkownika.

Komunikator w przeglądarce pozwala na wysyłanie zwykłych wiadomości tekstowych, dodawanie emoji, udostępnienia zdjęć i filmów zapisanych lokalnie na komputerze, a także reagowanie za pomocą serduszka.

*Sliding into your DMs*

Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv

— Instagram (@instagram) April 10, 2020