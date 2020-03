Budujemy komputery! Na pierwszy ogień: “Królewna Śnieżka”

Już jakiś czas temu zapowiadałem, że na Tabletowo będziemy rozwijać się w rożnych nowych dziedzinach technologii. Jedną z nich było budowanie całych jednostek komputerowych o różnej wydajności oraz (co najważniejsze) różnej tematyce. Dlatego dziś przedstawiam wam “Królewnę Śnieżkę”.

Zacznijmy od początku

Uwielbiam bawić się formą, uważam, że budowanie komputera to swojego rodzaju sztuka – budowniczy nadaje każdej jednostce indywidualny charakter, wykorzystując produkty setek producentów, korzystając z tysięcy dostępnych podzespołów. Na pierwszy odcinek chciałem przygotować coś, co chodziło mi po głowie od dawna – “Królewnę Śnieżkę” / “Białą Królową” – jednostkę, która będzie biała, ale też piękna, surowa i bardzo wydajna.

Przyjrzyjmy się temu, co zawiera mój zestaw:

Obudowa – NZXT H510 Elite w wersji White

Jeśli miałbym porównywać producentów podzespołów komputerowych do marek samochodowych – powiedziałbym, że NZXT to dobry odpowiednik Volvo. Surowa obudowa o regularnych kształtach, wyposażona jedynie w metal i szkło – prostota i elegancja w jednym.

Obudowa w formacie mid-tower pomieści płyty główne w formacie od MicroATX po ATX, więc zmieścimy do niej praktycznie wszystko, co nam dusza zapragnie, łącznie z kartami graficznymi – producent zapewnia nas, że zmieszczą się karty o długości do 368 mm.

Płyta główna – ASUS PRIME Z390-A

Skoro szkielet naszej konstrukcji to bardzo wysoka półka, nie inaczej musiało być z doborem płyty głównej. Asus Prime Z390-A to bardzo dobry wybór dla jednostki do pracy, jak i do grania. Po pierwsze, idealnie pasuje kolorystycznie do koncepcji projektu, po drugie, ma opinię bardzo odpornej, nieawaryjnej płyty głównej – czy można chcieć coś więcej?

Procesor – Intel Core i7-9700K

Można powiedzieć, że Intel Core i7-9700K wprowadza nowy porządek. Ten stworzony dla wymagających graczy oraz profesjonalistów procesor, ma 8 rdzeni fizycznych oraz 8 wątków o bazowym taktowaniu zegara na poziomie 3,6 GHz a, w booscie 4.9 GHz (nic nie stoi na przeszkodzie, by całość podkręcić do magicznej bariery 5 GHz). Powiem jedno – kiedy liczą się FPS-y, nie ma czasu na półśrodki.

Chłodzenie procesora – NZXT Kraken X53

Potężny procesor potrzebuje wydajnego chłodzenia. Ze względu na obudowę musiałem poszukać albo dobrego chłodzenia powietrznego, albo mocarnego zestawu AiO. I tak, mój wybór padł na Krakena X53, którego recenzję robiłem niedawno – ocena 10/10 potwierdza, że był to dobry wybór 😊

Dysk SSD – TForce Cardea Liquid

W tym wypadku nie kierowałem się do końca wydajnością i niezawodnością, lecz wyglądem.

Wszystko musi do siebie pasować. Nie będę rozwijać się na temat tego dysku – całą jego recenzję możecie przeczytać w tym artykule – warto! Jest to jednostka wyposażona w radiator wypełniony cieczą, co czyni z tego pewną formę ciekawostki. Niestety, jak zauważycie po zdjęciach, mój egzemplarz wizualnie trochę ucierpiał, ale nie wpływa to na jego pracę.

Pamięć RAM – PATRIOT VIPER RGB LED White (4x8GB)

Taktowanie na poziomie 3200 MHz przy CL 18 daje niezłego kopa w grach, jak i w pracy, przy czym wyglądem idealnie pasują do naszego zestawu. Masywne białe kości RAM w 4 slotach to jest coś, na co miło się spogląda, a jeżeli drogi czytelniku interesuje cię ich wydajność, to zapraszam do lektury pod tym linkiem.

Karta graficzna – Palit GeForce RTX 2080 SUPER White GR Premium 8GB GDDR6

O tak! Jak już pisałem wcześniej – nie ma szans na półśrodki.

Karta graficzna RTX 2080 Super ze stajni Palita to prawdziwa rasowa klacz, jak to pisze sam producent:

Zbudowana w oparciu o nową architekturę NVIDIA Turing karta graficzna Palit GeForce RTX 2080 Super GameRock Premium pomoże Ci doświadczyć niewiarygodnego poziomu realizmu w grach. Oferuje ona wyjątkową wydajność i energooszczędność, jednocześnie mając w zanadrzu najnowsze technologie, takie jak Ray Tracing, wyświetlanie obrazu w 4K czy przystosowanie do obsługi zestawów wirtualnej rzeczywistości. Co więcej, wbudowane podświetlenie RGB i unikatowy, biały design dodatkowo pomoże Ci nadać swojemu desktopowi bardziej indywidualnego wyglądu.

– i mogę się z tym stwierdzeniem zgodzić w 110 procentach. Osobna recenzja tej karty już niedługo na Tabletowo.pl – a dzisiaj, w tym zestawie.

Zasilacz – Deepcool DQ850-M 850W

Mocny zestaw, to i musi być mocny zasilacz. Markę Deepcool nie każdy zna (a powinniście! – robią świetne komponenty!). Zdecydowałem się na tę jednostkę z bardzo prostej przyczyny. Certyfikat 80 + Gold, moc 850W i w pełni modularne okablowanie.

Zasilacze serii GamerStorm zapewniają wyjątkowo ścisłą kontrolę napięcia. Są doskonałym wyborem dla komputerów o wysokiej wydajności, gdzie niezawodność jest niezbędna. Jednostka wyposażona jest w cichy wentylator z regulacją prędkości FDB 120 mm.

Dodam w tym miejscu jeszcze małą ciekawostkę – z firmą Deepcool spotkamy się niedługo, bo kolejny komputer, jaki zbudowałem opierałem głownie na ich komponentach! Zaciekawieni? 😊

Podpowiem tylko, że nosi nazwę “Pryzmat”.

Dodatki – NZXT Aer RGB 2 120 mm

Dwa główne wentylatory 140 mm na froncie obudowy oraz jeden 120 mm na tyle to dla mnie za mało. Stwierdziłem, że jest jeszcze miejsce na zamontowanie kolejnych wentylatorów do poprawy cyrkulacji powietrza, jak i efektów wizualnych – moje oczy skierowały się ku NZXT Aer RGB 2 120 mm, nowości od naszego producenta komponentów “Volvo” – w skrócie:

zasilany przez CAM dla płynnej kontroli oprogramowania i prawie nieskończonej personalizacji,

wyjątkowy kształt, efekty wizualne z jednolitym rozproszeniem światła,

kompatybilny ze wszystkimi kontrolerami i akcesoriami HUE 2,

wentylator PWM z zoptymalizowanym chłodzeniem,

płynne, dynamiczne łożysko.

Montaż/budowa

I tutaj najchętniej odeślę was do materiału wideo. Zobaczycie w nim, jak wyglądał montaż “Królewny”.

A jeśli chcecie trochę zdjęć z procesu budowy – proszę:

Finalne dzieło

Przy obmyślaniu finalnej konstrukcji w głowie tworzyłem plan na zagospodarowanie oświetleniem. Jest to istotny aspekt każdej nowoczesnej jednostki, bo dzięki temu możemy nadać każdemu komputerowi indywidualny sznyt – nawet, jeżeli są 2 jednostki o takich samych podzespołach.

Jak doskonale wiecie, całość wzorowałem na postaci stworzonej przez Wilhelma Karla Grimma oraz Jacoba Ludwiga Karla Grimma – znanych jako bracia Grimm, którzy umieścili postać ‘Śnieżki” po raz pierwszy w w zbiorze Baśni w 1812 roku.

Całość mojej konstrukcji opiera się na bieli oraz czerni, z pojedynczymi elementami w kolorze błękitu oraz czerwieni – mam nadzieję, że podoba się wam równie tak mocno, jak mi? Bo jak na postać, która obchodzi 208 lat, wygląda całkiem nieźle 😀

Ile to wszystko kosztowało?

Oczywiście pojawia się pytanie – jak jest koszt takiej jednostki?

Ceny podzespołów opieram na aktualnym cenniku z końca marca 2020 roku. Jednak zaznaczam, że ostatnie wydarzenia, które mają miejsce na świecie, mocno wpłynęły na ceny komponentów, więc cena w każdej chwili może ulec zmianie.

Policzmy:

NZXT H510 Elite w wersji White: 699 zł

ASUS PRIME Z390-A: 859 zł

Intel Core i7-9700K: 1849 zł

NZXT Kraken X53: 620 zł

TForce Cardea Liquid – ceny podane są jedynie w wersji 512 GB więc taką cenę przyjmiemy: 490 zł

PATRIOT VIPER RGB LED White: 2x 499 zł (koszt 499 zł to 2x8GB)

Palit GeForce RTX 2080 SUPER White GR Premium 8GB GDDR6: 3699 zł

Deepcool DQ850-M 850W: 650 zł

NZXT Aer RGB 2 120 mm: 399 zł

CAŁOŚĆ – 10 263 zł

Czy coś bym zmienił w tym zestawie?

Prawdę mówiąc – nie. Jestem zadowolony z efektu finalnego. Jedyne, nad czym mógłbym się pochylić, to pamięc RAM. Idealna pamięć w mojej głowie to cztery kości G.Skill Trident Z Royal DDR4 w edycji Silver. Te kości pasowałyby idealnie do całości – chociaż pamięci RAM od Patriota również niczego nie brakuje.

Testy wydajności

Śledźcie uważnie nasz kanał YouTube oraz stronę Tabletowo.pl, bo testy już niedługo. Jeśli macie jakieś szczególne pytania odnośnie tej jednostki – piszcie w komentarzach, jak zdążę, to dodam do testów wasze propozycje.

