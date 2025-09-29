Kolejny producent chce mieć swojego iPhone’a Air. Który tym razem?

Kiedy już wydawało się, że nowe smartfony będą powtarzać w kółko tą samą mantrę, nagle giganci w postaci Samsunga i Apple próbują wykreować nowy trend. Do rywalizacji dołączyło już m.in. Tecno czy ZTE. Teraz może to zrobić także inny, popularny producent.

Cienkie smartfony w natarciu

Od jakiegoś czasu rynek tradycyjnych smartfonów wydawał mi się na swój sposób nudny. Tu damy szybszy układ mobilny, tam pokażemy teleobiektyw z większym przybliżeniem – nic, co mogłoby zszokować na pierwszy rzut oka. I, nie, sztuczna inteligencja to nie jest coś, co rozpatruję w kategoriach rewolucji – przynajmniej nie pozytywnej.

Ktoś jednak wpadł na pomysł, aby wypromować ponownie modę na odchudzanie urządzeń. Osoby, które przerażały smartfony grube na prawie 9 milimetrów, mogły zatem z nieukrywanym zainteresowaniem wyczekiwać premiery Samsunga Galaxy S25 Edge czy iPhone’a 17 Air. Nie ukrywam, że bardziej jara mnie, czy da się przy obecnych trendach i technologii zejść do grubości urządzenia poniżej 5 milimetrów, jak w Vivo X5 Max i Oppo Reno R5 z 2014 roku, niż wyścig na punkciki w benchmarkach.

Temat szybko podłapali inni producenci, dlatego w tym roku zaprezentowano również Tecno Spark Slim, Infinix Hot 60 Pro+ i ZTE Nubia Air. Jeżeli brakowało Wam dotychczas bardziej znanej w Polsce firmy, to co powiecie na Motorolę?

Motorola też chce mieć swojego „cieniasa”

W chińskiej części internetu pojawiła się zapowiedź smartfona Moto X70 Air, opatrzona nawet grafiką promocyjną. Jak można się domyślić z dopisków „AI” i „Air” widocznych pod nazwą modelu, urządzenie skupi się na możliwościach oferowanych przez sztuczną inteligencję i uzyskaniu smukłej sylwetki – na razie nie wiadomo jak bardzo smukłej.

źródło: Gizmochina

O tym, że coś jest na rzeczy również po naszej stronie globu, może wskazywać materiał promocyjny, udostępniony przez informatora Evana Blassa. Grafika przedstawia niezapowiedziany jeszcze model Motorola Edge 70, opatrzony podpisem „niemożliwie cienki i niesamowicie wytrzymały”. Znawcy smartfonów i marki zauważą, że urządzenie otrzymało aluminiową ramkę, a tył nie jest pokryty popularną u producenta wegańską skórą.

Motorola Edge 70 – fot. Evan Blass via Gizmochina

Czy Moto X70 Air i Edge 70 to ten sam model i faktyczna alternatywa dla Galaxy S25 Edge i innych smukłych smartfonów? Powinniśmy się o tym przekonać w ciągu najbliższych tygodni.